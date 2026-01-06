سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 استقرارًا نسبيًا في محلات الصاغة بمصر، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5965 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 47720 جنيهًا، وذلك وفقًا لمتوسط أسعار الذهب المتداولة بالسوق المحلية بدون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

عيار 22 سجل 6250 جنيهًا للبيع و6230 جنيهًا للشراء.

عيار 21 سجل 5965 جنيهًا للبيع و5945 جنيهًا للشراء.

عيار 18 سجل 5115 جنيهًا للبيع و5095 جنيهًا للشراء.

عيار 14 سجل 3975 جنيهًا للبيع و3965 جنيهًا للشراء.

عيار 12 سجل 3410 جنيهات للبيع و3395 جنيهًا للشراء.

الأونصة سجلت 212035 جنيهًا للبيع و211325 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب سجل 47720 جنيهًا للبيع و47560 جنيهًا للشراء.

الأونصة بالدولار سجلت 4445.50 دولار.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026

سجل جرام الذهب عيار 24، الأعلى من حيث النقاء، سعر 6815 جنيهًا للبيع مقابل 6795 جنيهًا للشراء في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر عيار 22 نحو 6250 جنيهًا للبيع و6230 جنيهًا للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، إلى 5965 جنيهًا للبيع و5945 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 18 نحو 5115 جنيهًا للبيع و5095 جنيهًا للشراء.

أما الأعيرة الأقل تداولًا، فقد سجل عيار 14 سعر 3975 جنيهًا للبيع و3965 جنيهًا للشراء، في حين بلغ سعر عيار 12 نحو 3410 جنيهات للبيع و3395 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 47720 جنيهًا للبيع مقابل 47560 جنيهًا للشراء، بينما سجلت الأونصة في السوق المحلية 212035 جنيهًا للبيع، في الوقت الذي سجلت فيه الأونصة عالميًا 4445.50 دولار.