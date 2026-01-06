أسامة ربيع: زيادة الطاقة الإنتاجية للوحدات البحرية والتوسع لتلبية السوق المحلي وفتح أسواق التصدير

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أعمال بناء الوحدات البحرية المختلفة الجاري بناؤها بشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، للوقوف على معدلات الإنجاز والجداول الزمنية للتنفيذ، ومتابعة سير العمل وأعمال التجهيزات بمصنعي اليخوت السياحية بشركة قناة السويس للقوارب الحديثة بسفاجا.

يأتي ذلك في إطار الشراكة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر ضمن جهود توطين الصناعة البحرية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

في مستهل جولته، حرص الفريق أسامة ربيع على تفقد القاطرتين "عزم 3" و"عزم 4" والوقوف على نتائج مرحلة التجارب البحرية ومناورات الشد تمهيدًا لبدء إجراءات التسليم والتشغيل الفعلي، كما تفقد سفينتي الصيد" رزق 2" و"رزق 3" التي انتهت أعمال بناء البدن لهما استعدادا للتدشين.

كما اطلع رئيس الهيئة على مستجدات أعمال التشطيبات النهائية التي تسبق تجارب الإبحار لليخت السياحي الجديد بمصنع اليخوت التابع لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة وهو ما يُعد استمراراً لصناعة بناء اليخوت السياحية بعد بناء اليخت "نصر" واليخت "إرادة".

يبلغ طول اليخت 37 مترا، وعرضه 8.2 مترا، بوزن 135 طنا، ويأتي بتصميم مميز من طراز Sport fisher man بمحركات MTU 2600 حصان.

وتابع رئيس الهيئة أعمال بناء لنشين رحلات من مادة الخشب والفايبر بسعة إجمالية 13 راكب لكل لنش، حيث تم الانتهاء من أعمال البدن وجاري توريد المعدات والماكينات اللازمة ومن المقرر تشغيلهما للعمل في أغراض السياحة البحرية بقناة السويس.

ثم استمع رئيس الهيئة إلى شرح تفصيلي من السيد/ مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر عن مستجدات أعمال بناء 12 سفينة صيد أعالي بحار، وكذلك الجداول التنفيذية الخاصة باستكمال أعمال بناء 6 قاطرات بحرية ضمن سلسلة تضم 10 قاطرات بحرية من طراز "عزم" بقوة شد 90 طناً تم الانتهاء من أعمال بناء 4 قاطرات منهم، وذلك بالتوازي مع بناء قاطرتين يتم تصنيعهما من ذات الطراز بهدف التصدير لشركة NERI الإيطالية.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن استراتيجية توطين الصناعات البحرية بترسانات وشركات الهيئة تمضي بخطى متسارعة في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمشاركة الفعالة في تلبية احتياجات الموانئ المصرية من القاطرات البحرية والوحدات البحرية المختلفة بأسطول الهيئة، علاوة على تطوير وتحديث أسطول الصيد المصري.

وأشار الفريق ربيع إلى أن نتائج الأعمال الخاصة بالشراكة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر خلال العام الماضي جاءت مُبشرة حيث تم الانتهاء من بناء 4 قاطرات بحرية بقوة شد 90 طناً، بالإضافة إلى بناء يخت سياحي وذلك بالتوازي مع وصول أعمال بناء سفينتي صيد أعالي بحار لمرحلة متقدمة استعداداً لبدء إجراءات التدشين.

وأوضح رئيس الهيئة أن الفترة المُقبلة ستشهد زيادة الطاقة الإنتاجية و وزيادة معدلات بناء الوحدات البحرية بما يمكن معه التوسع في تلبية احتياجات السوق المحلي وفتح أسواق خارجية للتصدير تحت شعار "صنع في مصر" بجودة عالمية وأسعار تنافسية.

من جانبه، أوضح السيد مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر أن الشراكة مع هيئة قناة السويس أثمرت عن توسع الأعمال في الشركة وتطوير قدرات وإمكانيات الشركة وزيادة الأيدي العاملة، علاوة على تأسيس كيان صناعي واعد من خلال شركة قناة السويس للقوارب الحديثة التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مجال الصناعة البحرية.

وأشار الدجيشي إلى أن شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر نجحت في العمل على عدة مشروعات منفصلة لبناء وحدات بحرية مختلفة في تحدٍ جديد يعكس قدرة الشركة على زيادة معدلات البناء والتصنيع خلال الفترة المُقبلة.