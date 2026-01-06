قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة
بسبب أغانيه.. مطرب المهرجانات إسلام كابونجا يواجه الغرامة والحبس 5 سنوات
43 مليون وحدة معفاة.. كم وصل حد الإعفاء الضريبي رسمياً؟
الرئيس السيسي مهنئا البابا تواضروس: أدعو الله أن يديم على مصر نعمة التآخي والترابط
تأسيس شركة متخصصة بالطاقة الشمسية بالتعاون بين العربية للتصنيع والكهرباء
100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل
قطر: نكثّف جهودنا مع الوسطاء لضمان المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة
خوفا من طهران.. مصادر: نتنياهو بعث برسالة مهمة إلى إيران عبر بوتين
الاتحاد الأوروبي: إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة أولوية عاجلة مع تفاقم الأزمة
الاتحاد الأوروبي يحذر من عرقلة عمل المنظمات غير الحكومية في غزة
صدمة قبل ربع النهائي| ثلاث إصابات تقلب موازين الفراعنة.. هل يتمكن حسام حسن من إيجاد الحلول؟
إبراهيم دياز يتصدر ومحمد صلاح يلاحقه.. ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خطة استباقية.. وزيرة البيئة توجه بتطوير آليات رصد مصادر تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى

تلوث الهواء
تلوث الهواء
حنان توفيق

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعا لمناقشة آخر مستجدات إعداد خطة الاستجابة المتدرجة لادارة نوبات تلوث الهواء الحادة، بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة للسياسات المناخية والدكتور محمد حسن مدير مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى ، والمهندسة ريم عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء، الدكتور صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية لتغير المناخ، والدكتورة منى شهاب منسق مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى.

في بداية الاجتماع، أكدت الدكتورة منال عوض  أهمية مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالتعاون مع البنك الدولي كأول مشروع ينفذه البنك عالميا يربط بين ادارة المخلفات ومصادر تلوث الهواء وتغير المناخ، وقد استعرضت الدكتورة منال عوض منهجية إعداد خطة الاستجابة المتدرجة لإدارة نوبات تلوث الهواء الحادة من خلال المشروع تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، باعتبارها احد أنشطة المكون الأول لمشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، حيث تم عرض اركان الخطة من التقييم المؤسسي ونظام الاستجابة المتدرجة وتحديد الأدوار والمسؤوليات وأصحاب المصلحة وخطط العمل، كما تم عرض المصادر الرئيسية لنوبات تلوث الهواء الحادة ( حرق قش الأرز، الانبعاثات الصناعية، انبعاثات المركبات، الحرق المكشوف للمخلفات، وانبعاثات الهدم والبناء)، ومنهجية التطوير من حيث التقييم والتصميم والتخطيط، ووضع اجراءات الاستجابة المتدرجة للمواجهة، وبرامج واجراءات خطة العمل لتحقيق اهداف الاستراتيجية.

وقد شددت د. منال عوض على اتخاذ الاجراءات الاستباقية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، وتحديد الأدوار المسئوليات لمختلف اصحاب المصلحة.

واستعرضت د. منال عوض الوضع الراهن على مدار السنوات الخمس الاخيرة لتراكيزات PM10 ( ذرات الغبار الأقل من ١٠ ميكرون) في الهواء في مصر، وهو مؤشر عالمي لقياس نسب التلوث، حيث تحققت نقلة نوعية في تركيزاته بالانخفاض من ١١٨ في عام ٢٠٢٠ إلى ٨٩ في عام ٢٠٢٥، وذلك ناتج عن جهود وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في للحد من تلوث الهواء، ومن أهمها تنفيذ شبكة لرصد جودة الهواء على مستوى المحافظات تضم ١٢١ محطة، والتنسيق مع مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ للتوسع فيها، لتصبح الشبكة الأولى من نوعها في الوطن العربي والتي تقيس مختلف عناصر التلوث، حيث شددت الوزيرة على ضرورة مراعاة الصيانة المستمرة لتلك المحطات لضمان استدامتها.

وجهت سبادتها أن يتم التدريب المستمر للكوادر الوطنية على ادارة شبكة الرصد اللحظي لجودة الهواء تمهيدا لربطها مع وحدة دعم واتخاذ القرار وغرف السيطرة في المحافظات وتعزيز تنفيذ استراتيجية الاستجابة والتدخل السريع.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بسرعة التنسيق مع وزارات الصناعة والاستثمار للتوسع في ربط مداخن المصانع بالمحافظات والمناطق الصناعية والاستثماريّة والموانئ، على الشبكة القومية لرصد انبعاثات المصانع التابعة لوزارة البيئة، وذلك في اطار متطلبات التنمية وتعزيز القدرة التنافسية والتصدير وفي ظل المعايير الجديدة الخاصة بآلية تعديل حدود الكربون، في سياق التزامات مصر الدولية.

كما استعرضت د. منال عوض جهود جرد انبعاثات المركبات المتنقلة بالتعاون بين وزارة البيئة والجهات المعنية، ليصب في وحدة دعم واتخاذ القرار، وايضا آليات رفع كفاءة فريق وزارة البيئة، ونظام التنبؤ بجودة الهواء حيث تم تطوير نظام الإنذار المبكر بوزارة البيئة ليتخطى التركيز على دور العوامل الجوية في تشتيت الملوثات خلال ٤٨ ساعة إلى التنبؤ بتركيز الملوثات للأيام التالية، لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

وأشارت ايضا إلى اهمية تنسيب التلوث لمصادره في دعم واتخاذ القرار، مثّل المنشآت الصناعية والمركبات وغيرها، حيث وجّهت الوزيرة بحصر المناطق الصناعية لتنفيذ سياج شجري حولها في اطار مبادرة ١٠٠ مليون شجرة.

الاستجابة المتدرجة تلوث الهواء الحادة تنظيم ادارة المخلفات تلوث الهواء وتغير المناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

إسلام كابونجا

أغاني تدعم البلطجة والعنف.. كواليس القبض على إسلام كابونجا

الفنان أحمد مكي

رفضت تسليمه كشوف حساباته.. أحمد مكي يحرر محضرا ضد مديرة أعماله

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

ترشيحاتنا

لاندكروزر

تويوتا لاند كروزر الجديدة تخطف الأنظار بإطارات عملاقة 37 بوصة

سماعات أذن

قيمة استثنائية مقابل سعر.. إليك أفضل سماعات أذن في الأسواق

ساعة Apple Watch Series 11

بخصم كبير.. الحق اشتري ساعة Apple Watch Series 11 | إليك التفاصيل

بالصور

أول مزادات 2026.. بيع سمكة تونة عملاقة مقابل 3.2 مليون دولار فى اليابان

ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة
طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة
طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

علاج لنزلات البرد .. فوائد لا تعرفها عن تناول الملوخية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحيراتي

الفول الحيراتي
الفول الحيراتي
الفول الحيراتي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد