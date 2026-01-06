قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب والشعر والبشرة

زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة
زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة
رنا عصمت

زيت الزيتون غني بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة، يقوي صحة القلب عبر خفض الكوليسترول الضار، يحسن الهضم ويدعم صحة الدماغ والجلد والشعر، وقد يقي من بعض الأمراض المزمنة كالسرطان والزهايمر، كما يُستخدم للترطيب وله خصائص مضادة للبكتيريا.

فوائد زيت الزيتون لصحة القلب والأوعية الدموية:

-يخفض الكوليسترول: يقلل الكوليسترول الضار (LDL) ويرفع الجيد (HDL).

-يقلل الضغط: يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع.

-يمنع الجلطات: يحافظ على صحة الأوعية الدموية ويقلل فرص تكون الجلطات.

فوائد زيت الزيتون للجهاز الهضمي:

-يعالج الإمساك: يحسن الهضم ويسهل حركة الأمعاء.

-مكافحة البكتيريا: قد يقاتل بكتيريا الملوية البوابية (H. pylori) المسببة لالتهاب المعدة.

فوائدزيت الزيتون للدماغ والذاكرة:

يقي من الزهايمر: يساعد في إزالة لويحات بيتا أميلويد المرتبطة بالمرض.

يحمي الخلايا: يقلل من تلف الخلايا العصبية.

فوائد زيت الزيتون البشرة والشعر:

ترطيب عميق: يرطب البشرة ويحافظ على شبابها ونضارتها.

مكافحة الشيخوخة: مضادات الأكسدة تحمي من ترهل الجلد.

صحة الشعر: يغذي بصيلات الشعر، يقوي الخصلات، ويقلل التساقط والتجعد.

فوائد أخرى لزيت الزيتون:

مضاد للالتهاب: له خصائص مضادة للالتهابات ويساعد في الوقاية من التهاب البنكرياس.

تعزيز الأيض: قد يعزز عملية الأيض.

مفيد للعظام: يساعد في نمو العظام وتقويتها، وربما يقي من هشاشة العظام.

يقلل الاكتئاب: النظام الغذائي الغني به قد يقلل من خطر الاكتئاب.

