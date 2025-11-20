ماجد سامي ينتقد الهجوم على يحيى أبو الفتوح

علق ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة، على الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الانتقادات الموجهة إلى يحيى أبو الفتوح نائب رئيس نادي البنك الأهلي، بعد تداول مقطع فيديو له، اعتبره البعض مسيء للنادي الأهلي.

وكتب سامي على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “الحملة التي يشنها محبو النادي الأهلي على السيد يحيى أبو الفتوح لا تقل تفاهة عن الحملة التي شنها محبو الزمالك على إعلان شركة اتصالات”، متسائلًا عن سبب عدم تقبّل البعض لأي مداعبات تخص كرة القدم، مضيفًا: “إيه يا جماعة؟ خلاص مبقتوش مستحملين الهزار في الكورة؟ دي بقت حاجة تقرف بجد”

اعتذار يحيى أبو الفتوح للأهلي

وقدم يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس نادي البنك الأهلي، اعتذاره للنادي الأهلي وجماهيره بعد تصريحاته المسيئة.

وكتب يحيى أبو الفتوح عبر حسابه على فيسبوك: "مداعبة غير مقصودة بالطبع بعد المباركة بكأس السوبر بين شخصين. كل الاعتذار والاحترام والتقدير للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة مع كل التقدير والاحترام لجميع الاندية وجماهيرها كما تعودت في كل مراحل حياتي".

وتابع: "هذا وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة حيال من قام بالتسجيل والنشر دون أذن حيث انني لم اقصد الإساءة الي جماهير الأهلى الغفيره المحترمة.