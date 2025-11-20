بعد تصريحات يحيى أبو الفتوح المسيئة للأهلي | الدرديري: بتحصل

دافع الإعلامي عمرو الدرديري عن يحيى أبو الفتوح نائب رئيس نادي البنك الأهلي بعد تصريحاته المسيئة للأهلي.

وكتب الدرديري عبر فيسبوك:مداعبة من الرجل المحترم بتحصل دائما في مواقف كثير جدا بين اي زملكاوي وأهلاوي او العكس لكن نعمل ايه للجان الإلكترونية عايزه تولع مصر.

اعتذار يحيى أبو الفتوح للأهلي

وقدم يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس نادي البنك الأهلي، اعتذاره للنادي الأهلي وجماهيره بعد تصريحاته المسيئة.

وكتب يحيى أبو الفتوح عبر حسابه على فيسبوك: "مداعبة غير مقصودة بالطبع بعد المباركة بكأس السوبر بين شخصين. كل الاعتذار والاحترام والتقدير للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة مع كل التقدير والاحترام لجميع الاندية وجماهيرها كما تعودت في كل مراحل حياتي".

وتابع: "هذا وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة حيال من قام بالتسجيل والنشر دون أذن حيث انني لم اقصد الإساءة الي جماهير الأهلى الغفيره المحترمة.