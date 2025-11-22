بيراميدز يفتتح مشواره الأفريقي في دور المجموعات بمواجهة ريفرز يونايتد اليوم

يفتتح بيراميدز، حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، مشواره في دور المجموعات بمواجهة ريفرز يونايتد النيجيري اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، ضمن مباريات المجموعة الأولى، التي تشهد أيضًا مواجهة نهضة بركان المغربي مع باور ديناموز الزامبي.

ويدخل بيراميدز المباراة تحت قيادة المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، باحثًا عن الانطلاقة القوية في مرحلة المجموعات، مستفيدًا من الأداء المميز الذي قدمه الفريق مؤخرًا، والذي أسفر عن التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي وحصد لقب كأس القارات الثلاث بعد الفوز على الأهلي السعودي 3-1 في عقر داره.

ويغيب عن بيراميدز كل من رمضان صبحي، جناح الفريق الأيسر، إلى جانب أسامة جلال ومصطفى فتحي، بسبب الإصابة.

بينما يعول بيراميدز، الفائز مؤخرًا بجائزة أفضل نادي أفريقي، على قدرات المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي، والظهير الأيمن المغربي محمد الشيبي، وحارس المرمى أحمد الشناوي، ولاعب الوسط المغربي وليد الكرتي، لتعويض الغيابات وتحقيق الفوز.

من جانبه، يسعى ريفرز يونايتد بقيادة المدرب النيجيري فينيدي جورج إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه، معتمداً على أبرز لاعبيه، بينهم آينيانا جودسويل، والقائد نوانجوا نييما، والمهاجم الليبيري مارك جيبسون، من أجل تقديم بداية قوية في مرحلة المجموعات.