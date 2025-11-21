بيراميدز يعلن قائمته لمواجهة ريفرز يونايتد في انطلاقة دور المجموعات

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة ريفرز يونايتد النيجيري، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في اللقاء المقرر إقامته مساء السبت على استاد الدفاع الجوي.

ويخوض بيراميدز المباراة بصفته حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا بعدما توّج بالبطولة على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، ويأتي ضمن فرق المجموعة الأولى إلى جانب باور دينامو ونهضة بركان وريفرز يونايتد.

قائمة بيراميدز لمباراة ريفرز يونايتد

حراسة المرمى:

أحمد الشناوي – شريف إكرامي – محمود جاد.

خط الدفاع:

علي جبر – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد حمدي – كريم حافظ – محمد الشيبي – طارق علاء – عبد الرحمن جودة.

خط الوسط:

بلاتي توريه – وليد الكرتي – أحمد عاطف قطة – إيفرتون داسيلفا – أحمد توفيق – محمود دونجا – محمود زلاكة – محمد رضا بوبو – مصطفى زيكو – عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم:

فيستون مايلي – دودو الجباس.

ويأمل بيراميدز في تحقيق بداية قوية بالبطولة الأفريقية، وتعزيز حظوظه في التأهل للأدوار الإقصائية، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور في أولى مواجهاته بالمجموعة.