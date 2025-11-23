خلت من نجوم الأهلي.. ثنائي بيراميدز ضمن قائمة هدافي دوري الأبطال

تختتم اليوم الأحد مباريات الجولة الأولي ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بلقاء واحد يجمع بين سيمبا التنزاني ونظيره بيترو أتليتكو الأنجولي.



ويلتقي اليوم الأحد فريق سيمبا التنزاني نظيره فريق بيترو أتلتيكو الأنجولي فى تمام الساعة 3:00 عصرًا عبر قناة – beIN Sports HD 8 فى ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة هدافي الأدوار التمهيدية والجولة الأولي ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا علي النحو التالي:

1- لحلو أخريب لاعب فريق شبيبة القبائل الجزائري أحرز 5 أهداف



2- أحمد قطة لاعب فريق بيراميدز سجل 4 أهداف



3- أوسمان كوليبالي لاعب الملعب المالي أحرز 4 أهداف



4- تياغو ريس لاعب فريق بيترو أتليتكو سجل 4 أهداف



5- الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم فريق بيراميدز سجل 3 أهداف.



مباراة الأهلي القادمة بدوري الأبطال

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لمواجهة الجيش الملكي المغربي فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



ويستضيف الجيش الملكي المغربي نظيره الاهلي يوم الجمعة المقبلة فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد مولاي الحسن بالرباط، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.



وفاز فريق الأهلي على شبيبة القبائل الجزائري بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



وأحرز محمود تريزيجيه هدفين ومحمد شريف وإمام عاشور هدف لكل منهما.