تصريحات مثيرة من شوبير بشأن قضية رمضان صبحي

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة هامة للجميع بشأن رمضان صبحي بعد تعرضه لازمة قانونية شديدة وحبسه 3 أيام على ذمة قضية التزوير.

وطلب شوبير في تصريحات إذاعيه صباح اليوم الدعاء له، والتذكير بأن هذه الأزمات جزء من مسيرة أي إنسان قد تواجهه في مراحل مختلفة من حياته

وأوضح شوبير أن الدعاء والدعم المعنوي له في هذه المرحلة مهم جدًا؛ لأن أي شخص معرض لمواجهة تحديات وأزمات في حياته، خاصة إذا كان في قمة عطائه الرياضي والشخصي.

وقد أكد شوبير أن الأيام تعيد نفسها أحيانًا، ومن الضروري أن يتمسك الجميع بالأمل والتفاؤل عبر دعم اللاعب في محنته الحالية.

وقررت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30، بمحكمة شبرا الخيمة، برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العزيز، وعضوية المستشارين عبد السلام سليمان الدلجاوي، وأحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر عامر على، تأجيل نظر قضية اتهام اللاعب رمضان صبحي، و3 آخرين، بتهمة التزوير في محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، لجلسة الثلاثاء المقبل، بالإضافة إلى التحفظ على رمضان صبحي، وحبسه حتى موعد الجلسة الثلاثاء، وعرضه رفقة المتهمين المحبوسين