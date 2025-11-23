ادعو له.. شوبير يعلق على أزمة حبس رمضان صبحي

وجه الإعلامى أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق رسالة للجماهير بشأن أزمة رمضان صبحي نجم بيراميدز عقب حبسه ٣ ايام على زمة قضية التزوير.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر اثير اون سبورت اف ام "ادعوا له، لأن الأيام تعاد والجميع يمر بأزمات فى أى مرحلة من حياته".

وتابع ان أزمة رمضان صبحي ستمر ولكن يجب أن يتم دعمه خلال الفترة الحالية.

وقررت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30، بمحكمة شبرا الخيمة، برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العزيز، وعضوية المستشارين عبد السلام سليمان الدلجاوي، وأحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر عامر على، تأجيل نظر قضية اتهام اللاعب رمضان صبحي، و3 آخرين، بتهمة التزوير في محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، لجلسة الثلاثاء المقبل، بالإضافة إلى التحفظ على رمضان صبحي، وحبسه حتى موعد الجلسة الثلاثاء، وعرضه رفقة المتهمين المحبوسين