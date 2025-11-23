بعد تألقه أمام شبية القبائل .. زيزو يوجه رسالة لـ إمام عاشور

وجه أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي رسالة إلى إمام عاشور بعد عودته أمس في مباراة الأهلى أمام شبية القبائل

ونشر زيزو صورة تجمعه مع إمام عاشور عبر خاصية الاستوري انستجرام وكتب :" حمد الله علي السلامة ياحبيبي ".



ونجح إمام عاشور في تسجيل الهدف الرابع للنادي الأهلي في مرمى شبيبة القبائل الجزائري لتصبح النتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وسجّل “عاشور” الهدف في الدقيقة 93 من عمر اللقاء ليعود للتسجيل في أول مباراة له بعد غياب عن الملاعب منذ لقاء إنبي في الدوري.

وسجّل تريزيجيه الهدف الأول من رأسية رائعة من عرضية زيزو من ضربة ركنية في الدقيقة 36 لتعلن عن تقدم النادي الأهلي بهدف نظيف

وسجّل محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة بعد تحويله لعرضية أشرف بن شرقي في الدقيقة 39 من انطلاق المباراة.

بينما سجّل هدف شبيبة القبائل الجزائري الأول محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 57.

وعاد تريزيجيه للتسجيل مرة أخرى في الدقيقة 84 من عمر اللقاء ليقضي على احلام الفريق الجزائري في المباراة.

وشعر محمد الشناوي بإصابة على مستوى العضلة الامامية ودخل بديلا له مصطفى شوبير في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.