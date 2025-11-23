بعد فوز الأهلي .. تريزيجيه يُوجّه رسالة لإمام عاشور وزيزو | صور

شارك اللاعب محمود حسن تريزيجيه صوره لإمام عاشور وزيزو بعد فوز الأهلي اليوم على شبيبة القبائل .

وعلّق محمود تريزيجيه علي الصور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام و كتب :"مستر اسيست".

ونجح محمود حسن تريزيجيه في تسجيل الهدف الأول للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مرمى شبيبة القبائل الجزائري، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل تريزيجيه الهدف من رأسية رائعة من عرضية زيزو من ضربة ركنية في الدقيقة 36 لتعلن عن تقدم النادي الأهلي بهدف نظيف

وشهدت الدقائق سيطرة من جانب النادي الأهلي على مجريات اللقاء وأهدر أكثر من فرصة للتسجيل على رأسها فرصة ديانج في الدقيقة 24 من انطلاق التي سدد فيها الكرة عاليا فوق مرمى الفريق الجزائري من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 22 ألغى الحكم هدف للنادي الأهلي بداعي التسلل على محمد شريف.

تشكيل الأهلي

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأهلي لمباراة شبيبة القبائل الجزائري التي تجمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: محمد شريف.