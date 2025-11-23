دوري أبطال إفريقيا| حمزة عبد الكريم: سعيد بالمشاركة مع الأهلي في بطولة إفريقيا

أعرب حمزة عبد الكريم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بخوض أول مشاركة إفريقية له مع الأهلي أمام شبيبة القبائل الجزائري، والتي انتهت بفوز الأهلي 4 – 1 في بداية دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الفريق حقق فوزًا مستحقًا وحصد ثلاث نقاط مهمة في بداية المشوار القاري.

تصريحات حمزة عبد الكريم

وقال حمزة عبد الكريم: كان هناك إصرار على تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أنه رغم الفوز الكبير برباعية كانت هناك عدة فرص ضائعة، كان من شأنها أن تزيد من الحصيلة التهديفية، كما توجه بالشكر لجماهير الأهلي التي حضرت بأعداد كبيرة من أجل مؤازرة ومساندة الأهلي.

تحقيق الفوز

وأوضح عبد الكريم أنه كان من الضروري تحقيق الفوز في بداية مرحلة المجموعات، للحصول على دفعة قوية خلال المباريات المقبلة في البطولة، وأكد أن الفريق يتعامل مع كل مباراة وكأنها بطولة منفردة، ويسعى بقوة لتحقيق المزيد من الانتصارات لمواصلة مشواره في البطولة نحو الأدوار النهائية.

اللعب بشكل طبيعي

وأوضح أن ييس توروب، المدير الفني للفريق، تحدث معه وطالبه باللعب بشكل طبيعي دون رهبة أو خوف وأن يقدم أفضل أداء لديه، مشيرًا إلى أنه سعيد بثقة المدير الفني، ويتمنى أن يكون عند حسن ظنه وأن يكون إضافة قوية لهجوم الأهلي.