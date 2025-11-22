حسن المستكاوي يعلق على فوز الأهلي: بداية قوية وأداء جيد

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي على فوز الأهلي على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكتب المستكاوي على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “بداية قوية للاهلي والقوة ليست فقط في الفوز باربعة اهداف علي شبيبة القبائل وانما للأداء الجيد والوصول الي منطقة مرمي القبائل بعدة اتجاهات سواء الأطراف او العمق”.

وتابع: “اسيست من زيزو لتر يحطه وعرضية ارضية محددة الاتجاه الي شريف ومن لمسة يهدف ”.

وأضاف: “تألق مصطفي شوبير وتصدي لكرتين احدهما برد فعل ممتاز، إمام يعود بهدف وفي الهدف الثالث تجد روح أوضة اللبس في تهنئة عاشور رغم انه لم يكن صاحب الهدف . سجل ترزيجيه هدفا ثانيا وواصل ضرب العارضة. بداية قوية”.

فوز الأهلي على شبيبة القبائل الجزائري

ونجح إمام عاشور في تسجيل الهدف الرابع للنادي الأهلي في مرمى شبيبة القبائل الجزائري لتصبح النتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل عاشور الهدف في الدقيقة 93 من عمر اللقاء ليعود للتسجيل في أول مباراة له بعد غياب عن الملاعب منذ لقاء إنبي في الدوري.