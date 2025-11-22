قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مودرن سبورت يتعادل سلبياً مع البنك الأهلي بالدوري
مصطفى حسني للطفل علي: شكلك ولبسك حلو وتسلم اللي ربتك.. فيديو
نشأت الديهي بعد تجول نتنياهو بحرية داخل الجنوب السوري: أين أحمد الشرع؟
دقيقة ونادرة.. أطباء التأمين الصحي ببني سويف يصنعون معجزة طبية
طه عبد الوهاب لمتسابق أكثر من المقامات: لا نتسابق في مغنى وإنما في إظهار معنى
الديهي يكشف تفاصيل استيلاء منظمات إخوانية على نصف مليار دولار من تبرعات غزة
متحدث التعليم يكشف عن أول إجراء رسمي في جريمة المدرسة الدولية الأخلاقية
والدة ضحية تحرش المدرسة الدولية: مستحيل أتخيل بنتي بتمر بمحنة زي دي
الدردير يعلق على عودة إمام عاشور للملاعب
أسعار السجائر اليوم 22 نوفمبر 2025 .. المحلي والمستورد والتبغ المسخن
حسن المستكاوي يعلق على فوز الأهلي: بداية قوية وأداء جيد
الزمالك يعلن قائمته لمواجهة زيسكو في افتتاح دور المجموعات بالكونفدرالية
رياضة

حسن المستكاوي يعلق على فوز الأهلي: بداية قوية وأداء جيد

يارا أمين

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي على فوز  الأهلي على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكتب المستكاوي على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “بداية قوية للاهلي والقوة ليست فقط في الفوز باربعة اهداف علي شبيبة القبائل وانما للأداء الجيد والوصول الي منطقة مرمي القبائل بعدة اتجاهات سواء الأطراف او العمق”. 

وتابع: “اسيست من زيزو لتر يحطه وعرضية ارضية محددة الاتجاه الي شريف ومن لمسة يهدف ”.

وأضاف: “تألق مصطفي شوبير وتصدي لكرتين احدهما برد فعل ممتاز، إمام يعود بهدف وفي الهدف الثالث تجد روح أوضة اللبس في تهنئة عاشور رغم انه لم يكن صاحب الهدف . سجل ترزيجيه هدفا ثانيا وواصل ضرب العارضة. بداية قوية”.

فوز الأهلي على شبيبة القبائل الجزائري 

ونجح إمام عاشور في تسجيل الهدف الرابع للنادي الأهلي في مرمى شبيبة القبائل الجزائري لتصبح النتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل عاشور الهدف في الدقيقة 93 من عمر اللقاء ليعود للتسجيل في أول مباراة له بعد غياب عن الملاعب منذ لقاء إنبي في الدوري.

ترشيحاتنا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

