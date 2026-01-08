كالاس: علاقتنا مع مصر استراتيجية ونسعى لتقويتها

أكد كالاس، المسؤول الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي يثمن الجهود الدبلوماسية التي اتخذتها مصر من أجل أمن واستقرار المنطقة، مشيرًا إلى الدور المحوري لمصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

دعم الإصلاح الاقتصادي

وأضاف كالاس خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية د بدر عبد العاطي،أن الاتحاد الأوروبي يدعم الإجراءات الاقتصادية والإصلاحات التي اتخذتها مصر، معتبرًا أن هذه الخطوات تعزز التنمية المستدامة وتساهم في استقرار الاقتصاد الوطني.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية

وشدد المسؤول الأوروبي على أن العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي استراتيجية، وأن الطرفين يعملان بشكل مستمر على تعزيز التعاون وتطوير الشراكة في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والمنطقة بأكملها.