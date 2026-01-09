البطريرك يوسف العبسي يزور المتحف المصري الكبير | صور

زار غبطة البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، المتحف المصري الكبير.

رافق صاحب الغبطة خلال الزيارة، المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، والإيكونوموس رفيق جريش، راعي كنيسة القديس كيرلس، بمصر الجديدة، والأب رامز قلليني، ممثل صاحب المدارس البطريركية، والسيد أنطوان شار، القيم البطريركي العام.

وأبدى غبطة البطريرك انبهاره الشديد بالحضارة المصرية القديمة، معبرًا عن تقديره الشديد لتاريخ الدولة المصرية بشكل عام.

بدأت الزيارة بالدخول إلى البهو العظيم، حيث قامت السيدة شروق ممدوح بالشرح أمام تمثال الملك رمسيس الثاني، تلاها، بعض الجولات فى قاعات العرض الرئيسية، بالإضافة إلى استعراض، واكتشاف الحضاره الفرعونية. واختتمت الزياره بالتوجه إلى قاعة الملك توت عنخ آمون.



