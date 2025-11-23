حسن مصطفى: شيكابالا أفضل من زيزو بكثير .. لهذه الأسباب

أكد حسن مصطفى، نجم الكرة المصرية السابق، أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" كان بإمكانه الوصول إلى مكانة أعلى مما وصل إليها بكثير.

وقال مصطفى في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج "الكلاسيكو" على قناة "أون": "شيكابالا في حتة تانية وأحسن من زيزو بكتير، ولولا تفكير شيكابالا كان هيكون في حتة تانية".

وأضاف: "زيزو لاعب كبير جدًا، وزيزو في الزمالك هو زيزو الأهلي".

وتابع: "زيزو لو مشى من الأهلي مش هيتأثر، وإمام عاشور لو مشى برضه الأهلي مش هيتأثر".

وأردف: "مصطفى شوبير موهوب، والشناوي مصنوع وتطوّر نفسه. الشناوي يكمل الموسم ويكتفي به، سواء بالاحتراف في الخليج أو الاعتزال".