خدمات

أبرز مباريات اليوم الأحد 23-11-2025 والقنوات الناقلة

مباريات
مباريات
ياسمين تيسير

تنطلق  اليوم الأحد 23 - 11- 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة آرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

- الاتحاد X الجونة – الساعة 5 مساء على قناة ON SPORT 1

- كهرباء الإسماعيلية X زد – الساعة 8 مساء على قناة ON SPORT 1

- بتروجت X الحدود – الساعة 8 مساء على قناة ON SPORT 2

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

- سيمبا X بيترو أتلتيكو – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 8  

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة

- اتحاد مانيما X عزام يونايتد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 6   

- ستيلينبوش X أوتوهو – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 5    

- ديوليبا أي سي X أولمبيك آسفي – الساعة 6 مساء  على قناة beIN Sports HD 8   

- المصري X كايزر تشيفز – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6   

- الزمالك X زيسكو يونايتد – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6   

- اتحاد العاصمة X سان بيدرو – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 4   

- الوداد X نيروبي يونايتد – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 3 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- ليدز يونايتد X أستون فيلا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1   

- آرسنال X توتنهام هوتسبير – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1   

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- ريال أوفييدو X رايو فاليكانو – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3   

- ريال بيتيس X جيرونا – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2   

- خيتافي X أتلتيكو مدريد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2    

- إلتشي X ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1   

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- الأخدود X الشباب – الساعة 5:05 مساء على قناةThmanyah

- النصر X الخليج – الساعة 7:30 مساء على قناةThmanyah

- التعاون X نيوم – الساعة 7:30 مساء على قناةThmanyah

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- فيرونا X بارما – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD  

- كريمونيزي X روما – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

- لاتسيو X ليتشي – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

- إنتر ميلان X ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

- أوكسير X ليون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4   

- بريست X ميتز – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3  

- نانت X لوريان – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 5    

- تولوز X أنجييه – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1 

- ليل X باريس – الساعة 9:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2   

مواعيد مباريات الدوري الألماني

- لايبزيج X فيردر بريمن – الساعة 4:30 عصرا

- سانت باولي X أونيون برلين – الساعة 6:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة

- الشمال X الشحانية – الساعة 4:30 مساء على قناةAL KASS One

- قطر X العربي – الساعة 6:30 مساء على قناةAL KASS One

الزمالك الدوري الكونفدرالية

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

