أبرز مباريات اليوم الأحد 23-11-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأحد 23 - 11- 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة آرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
- الاتحاد X الجونة – الساعة 5 مساء على قناة ON SPORT 1
- كهرباء الإسماعيلية X زد – الساعة 8 مساء على قناة ON SPORT 1
- بتروجت X الحدود – الساعة 8 مساء على قناة ON SPORT 2
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
- سيمبا X بيترو أتلتيكو – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 8
مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة
- اتحاد مانيما X عزام يونايتد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 6
- ستيلينبوش X أوتوهو – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 5
- ديوليبا أي سي X أولمبيك آسفي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 8
- المصري X كايزر تشيفز – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6
- الزمالك X زيسكو يونايتد – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6
- اتحاد العاصمة X سان بيدرو – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 4
- الوداد X نيروبي يونايتد – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
- ليدز يونايتد X أستون فيلا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
- آرسنال X توتنهام هوتسبير – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
- ريال أوفييدو X رايو فاليكانو – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3
- ريال بيتيس X جيرونا – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2
- خيتافي X أتلتيكو مدريد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2
- إلتشي X ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
- الأخدود X الشباب – الساعة 5:05 مساء على قناةThmanyah
- النصر X الخليج – الساعة 7:30 مساء على قناةThmanyah
- التعاون X نيوم – الساعة 7:30 مساء على قناةThmanyah
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
- فيرونا X بارما – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD
- كريمونيزي X روما – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD
- لاتسيو X ليتشي – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD
- إنتر ميلان X ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
- أوكسير X ليون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4
- بريست X ميتز – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3
- نانت X لوريان – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 5
- تولوز X أنجييه – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1
- ليل X باريس – الساعة 9:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الألماني
- لايبزيج X فيردر بريمن – الساعة 4:30 عصرا
- سانت باولي X أونيون برلين – الساعة 6:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة
- الشمال X الشحانية – الساعة 4:30 مساء على قناةAL KASS One
- قطر X العربي – الساعة 6:30 مساء على قناةAL KASS One