ربع محترف.. الأناكوندا يقود نانت أمام لوريان بالدوري الفرنسي

يواجه فريق نانت نظيره لوريان في مباراة قوية على ملعب لا بوجوار مساء اليوم الأحد ضمن منلفسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.



يحتل فريق نانت المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط في ترتيب جدول منافسات بطولة الدوري الفرنسي.



فيما يحتل فريق لوريان في المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط في ترتيب جدول الدوري الفرنسي.



فريق نانت يسعي إلي الإبتعاد عن شبح الهبوط والدخول إلى المنطقة الدافئة فيما يعول نظيره فريق لوريان على تحقيق الفوز وإقتناص الثلاث نقاط والهروب من تذيل جدول الدوري الفرنسي.



وتعتبر مباراة نانت ولوريان فرصة كبيرة للهروب من مؤخرة الدوري الفرنسي وتسعى كتيبة مصطفي محمد بفريق نانت للإستفادة من عاملي الأرض والجمهور لإقتناص الثلاث نقاط.



ويبقى مصطفى محمد، الملقب بـ"الأناكوندا"، الأمل الأكبر لجماهير نانت، الذين يعقدون عليه آمالًا كبيرة لمواصلة التألق وقيادة الفريق نحو منطقة الأمان في الدوري الفرنسي.



ونشبت أزمة قوية على هامش مباراة منتخب مصر الوطني ونظيره كاب فيردي فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع فى دورة الإمارات الودية الدولية.



جاء ذلك عقب التصريحات التي أطلقها حسام حسن مدرب منتخب مصر الوطني تجاه مصطفي محمد ووصفه الأناكوندا بالربع محترف ما أثار إستياء داخل صفوف نجوم الفراعنة إلي جانب اتحاد الكرة.