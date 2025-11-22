مروة نصر تطرح أحدث أغانيها "روحي" بمشاركة زوجها وأولادها

طرحت المطربة مروة نصر اليوم أحدث أغانيها بعنوان "روحى" عبر المنصات الموسيقية.

وظهرت مروة نصر فى الفيديو كليب رفقة زوجها وأولادها فى اجواء مليئة بالحب بينهما وحقق الفيديو تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

اغنية "روحي"

والأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع أسامة عبد الهادى.

مروة نصر اغنية باب الجدعنة

وكانت مروة نصر طرحت أغنية "باب الجدعنة" الذي جمع كل من المطربه مروه نصر والمطرب الشعبي احمد شيبة و مطرب المهرجانات عنبة و ذلك استعدادا لطرحها خلال الأيام المقبله علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية احتفالا مع جمهورهم بصيف ٢٠٢٥.

اغنية باب الجدعنة

"باب الجدعنه" كلمات حازم اكس وألحان مونتي وتوزيع ايهاب كوليبكس ومن انتاج محمد علام كيوب ميوزك وتصوير شريف مختار وبمجرد طرح البوستر خطف أنظار الجميع فقد ظهر الثلاثي بلوك واستايل مبهر وسط تفاعل شديد بين محبيهم واصدقائهم ورواد السوشيال ميديا.

شارك الفنان أحمد شيبة في الماراثون الرمضاني بغناء تتر مسلسل “فهد البطل”، من بطولة الفنان أحمد العوضي، وعدد من أبرز نجوم الفن.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

وتدور أحداث فهد البطل في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود، وغيرهم.