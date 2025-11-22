قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر توقع اتفاقية تمويل بقيمة 53.8 مليون يورو لدعم الصناعات الخضراء المستدامة
130 عامًا من الريادة.. رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك الاحتفال بمسيرة دار الإفتاء المصرية
تعرف علي موعد جنازة الإعلامية ميرفت سلامة
هل منعوه؟.. القصة الحقيقية لاتهام جامعة سوهاج برفض قيد طالب كفيف للدكتوراه
محلل فلسطيني: مخطط تقسيم غزة يشكل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي
رسالة دعم مؤثرة من خالد الغندور لـ رمضان صبحي
طفل أسر القلوب بصوته.. من هو محمد القلاجي أصغر متسابق فى دولة التلاوة؟
لغز غامض في سوهاج.. القصة الكاملة لوفاة فتاة داخل منزلها بقرية الكولة
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 220 ألف سلة غذائية و 104 آلاف قطعة ملابس شتوية عبر «زاد العزة»
قافلة "زاد العزة" الـ78 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
خناقة العميد وتعديلات جذرية.. تفاصيل 4 أحداث ساخنة داخل اتحاد الكرة .. مدير فني جديد للجبلاية
تكدّس للمساعدات أمام معبر رفح.. وتحذيرات دولية من انتكاسة إنسانية مع دخول الشتاء|فيديو
أخبار العالم

مفاوضات حاسمة في جنيف.. واشنطن وكييف ودول أوروبا تبحث خطة ترامب للسلام

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

تستعد الولايات المتحدة وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا لعقد اجتماع دبلوماسي رفيع في جنيف يوم الأحد، لمناقشة الخطة الأميركية الجديدة للسلام في أوكرانيا، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة على سير المفاوضات.

وتشهد الساحة الدبلوماسية حركة متسارعة منذ الكشف عن تفاصيل الخطة عبر موقع "أكسيوس" يوم الثلاثاء، فيما حدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب موعدًا نهائيًا للتوصل إلى تفاهم مع كييف قبل عيد الشكر يوم الخميس.

وفي سياق الجهود المستمرة، أجرى نائب الرئيس الأميركي فانس مكالمة هاتفية مطولة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة، اتفق خلالها الجانبان على عقد مفاوضات مباشرة تضم واشنطن وكييف وعددًا من الدول الأوروبية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومن المنتظر أن يرأس وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الوفد الأميركي، إلى جانب مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف ووزير الجيش دان دريسكول، اللذين اجتمعا بزيلينسكي في كييف يوم الخميس وقدما له تفاصيل الخطة الأميركية.

وقال مسؤول أميركي كبير إن بلاده تعمل مع أوكرانيا لصياغة "الاتفاق الأفضل لها"، مضيفًا أن بنود الخطة قد تشهد تعديلات خلال المفاوضات الجارية. وأوضح: "الاتفاق كان وسيظل دائمًا ثمرة تعاون بين الولايات المتحدة والأوكرانيين والروس… وهذا بالضبط ما تعنيه المفاوضات".

وعلى الجانب الأوكراني، كلف زيلينسكي رئيس ديوانه أندريه يرماك بقيادة فريق التفاوض، بمشاركة مستشار الأمن القومي رستم عمروف، الذي بحث الخطة الأسبوع الماضي مع مستشاري ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وقبيل اجتماع جنيف، أجرى زيلينسكي سلسلة اتصالات مع قادة أوروبيين لإطلاعهم على موقف بلاده، وقال مسؤول أوكراني كبير إن "جميع القادة الأوروبيين مصدومون، لكنهم يدعموننا".

ومن المتوقع أن ينضم مستشارو الأمن القومي في كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى المحادثات المرتقبة.

وتتألف خطة ترامب من 28 بندًا، تتطلب من كييف القبول بتنازلات إقليمية إضافية شرق البلاد، والتعهد بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، واعتماد عفو كامل عن الروس المتهمين بارتكاب جرائم حرب.

 وفي المقابل، تمنح الخطة أوكرانيا ضمانة أمنية غير مسبوقة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، مستندة إلى المادة الخامسة من ميثاق الناتو، بما يلزم الغرب بالتعامل مع أي هجوم على أوكرانيا باعتباره هجومًا على "المجتمع عبر الأطلسي" بأكمله.

الولايات المتحدة وأوكرانيا أوكرانيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا اجتماع دبلوماسي رفيع في جنيف الخطة الأميركية الجديدة للسلام في أوكرانيا الرئيس الأميركي دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي

