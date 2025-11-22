قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
أخبار العالم

أوكرانيا: سنجري مشاورات مع كبار المسؤولين الأميركيين بشأن إنهاء الحرب

فرناس حفظي

صرح رستم عمروف، أمين عام مجلس الأمن القومي الأوكراني، بأن كييف ستجري مشاورات مع الولايات المتحدة في سويسرا بشأن إنهاء الحرب مع روسيا. وأضاف أن "المحادثات ستبدأ على أعلى المستويات في كلا البلدين".


أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا ستجري مشاورات حول خطوات إنهاء الحرب مع روسيا خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن "الممثلين سيدافعون عن مصالح الشعب الأوكراني وأسس الأمن الأوروبي". 

في غضون ذلك، أفادت وكالة رويترز نقلًا عن مصادر أن قادة دول مجموعة الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) وكندا واليابان وقادة أوروبيين آخرين سيجتمعون على هامش قمة مجموعة العشرين لمناقشة هذه القضية.

كما أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي. فانس، أن خطة السلام بين موسكو وكييف من شأنها إيقاف القتال مع الحفاظ على سيادة أوكرانيا، موضحا أن خطة السلام المقترحة من شأنها ضمان عدم اندلاع الحرب من جديد بين روسيا وأوكرانيا.


وشدد نائب الرئيس الأمريكي، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية" الفضائية اليوم السبت، على ضرورة أن تكون خطة السلام بين روسيا وأوكرانيا مقبولة لدى الطرفين، مشيرا إلى أن واشنطن ترى أن التسوية لا يمكن أن تفرض من طرف واحد.


ورأى أن الاعتقاد بأن ضخ الأسلحة والأموال وفرض العقوبات على روسيا يمكن أن يؤدي وحده إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا هو مجرد "خيال"، داعيا إلى مقاربة أكثر واقعية تقوم على التفاوض وإدراك ميزان القوى الميداني.
وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أن الانتقادات الموجهة للخطة الأمريكية المقترحة لتسوية النزاع في أوكرانيا تعكس "عدم فهم حقيقي للواقع على الأرض".


وفي وقت سابق، كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن واشنطن تجري مشاورات سرية مع موسكو في إطار صياغة مبادرة سلام جديدة، بينما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن الخطة الأمريكية المكونة من 28 بندا تتضمن تقليص المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والاعتراف الرسمي بالكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية القانونية، ومنح اللغة الروسية صفة رسمية داخل البلاد، إضافة إلى تقليص حجم القوات المسلحة الأوكرانية، ومنع وجود قوات أجنبية أو أسلحة بعيدة المدى على الأراضي الأوكرانية.

