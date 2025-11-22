استقرار أسعار الذهب في مصر ختام السبت

استقرت أسعار الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم، بعد انخفاضات طفيفة أمس محليا وعالميا.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في السوق المحلي والبورصة العالمية، خلال ختام التعاملات المسائية اليوم السبت 22 نوفمبر 2025، وذلك ضمن نشرته الخدمية التي يقدمها بشكل دوري علي مدار اليوم.

أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم السبت 22 نوفمبر 2025:

أعلى سعر شراء: 6229 جنيها

أقل سعر بيع: 6221 جنيها

متوسط السعر 6217 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت 22 نوفمبر 2025:

أعلى سعر شراء: 5451 جنيها

أقل سعر بيع: 5443 جنيها

متوسط السعر: 5439 جنيها



سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم السبت 22 نوفمبر 2025:

أعلى سعر شراء: 4646 جنيها

أقل سعر بيع: 4665 جنيها

متوسط السعر: 4658 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم السبت 22 نوفمبر 2025:

أعلى سعر شراء: 3615 جنيها

أقل سعر بيع: 3628 جنيها

متوسط السعر: 3621 جنيها

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم السبت 22 نوفمبر 2025:

أعلى سعر لشراء الجنيه الذهب: 43432 جنيها

أقل سعر بيع: 44080 جنيها

متوسط السعر: 43756 جنيها

سعر الأوقية بالجنيه المصري اليوم السبت 22 نوفمبر 2025:

سعر الشراء: 193555 جنيه

سعر البيع: : 192840 جنيها

سعر الذهب عالميا

بلع سعر أوقية الذهب نحو 4065.90 دولار سعر إغلاق البورصة العالمية يوم الجمعة الماضية.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

وعادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.