قافلة "زاد العزة" الـ78 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
خناقة العميد وتعديلات جذرية.. تفاصيل 4 أحداث ساخنة داخل اتحاد الكرة .. مدير فني جديد للجبلاية
تكدّس للمساعدات أمام معبر رفح.. وتحذيرات دولية من انتكاسة إنسانية مع دخول الشتاء|فيديو
المنظمة المصرية الألمانية: المرحلة الثانية من انتخابات النواب شهدت إقبالا كثيفا
وزير الخارجية: نتطلع للانضمام لمجموعة العمل المالي الخاصة برابطة الآسيان
وفاة الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

استقرار أسعار الذهب في مصر ختام السبت

علياء فوزى

استقرت أسعار الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم، بعد انخفاضات طفيفة أمس محليا وعالميا.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في السوق المحلي والبورصة العالمية، خلال ختام  التعاملات المسائية اليوم السبت 22 نوفمبر 2025، وذلك ضمن نشرته الخدمية التي يقدمها بشكل دوري علي مدار اليوم. 

أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم: 

سعر جرام الذهب عيار 24  في مصر  اليوم السبت 22 نوفمبر 2025:

أعلى سعر شراء: 6229 جنيها 

أقل سعر بيع: 6221 جنيها 

متوسط السعر 6217 جنيها 

 سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم  السبت 22 نوفمبر 2025:

أعلى سعر شراء: 5451 جنيها 

أقل سعر بيع: 5443 جنيها 

متوسط السعر: 5439 جنيها 
 

سعر جرام الذهب عيار 18  في مصر  اليوم السبت 22 نوفمبر 2025:

أعلى سعر شراء: 4646 جنيها 

أقل سعر بيع: 4665 جنيها 

متوسط السعر: 4658 جنيها  

سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم  السبت 22 نوفمبر 2025:

أعلى سعر شراء: 3615 جنيها 

أقل سعر بيع: 3628 جنيها

متوسط السعر: 3621 جنيها 

سعر الجنيه الذهب في مصر  اليوم السبت 22 نوفمبر 2025:

أعلى سعر لشراء الجنيه الذهب: 43432 جنيها 

أقل سعر بيع: 44080 جنيها 

متوسط السعر: 43756 جنيها

سعر الأوقية بالجنيه المصري اليوم السبت 22 نوفمبر 2025:

سعر الشراء: 193555 جنيه

سعر البيع: : 192840 جنيها

سعر الذهب عالميا

بلع سعر أوقية الذهب نحو 4065.90 دولار سعر إغلاق البورصة العالمية يوم الجمعة الماضية.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

وعادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

