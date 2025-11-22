استقرار أسعار الذهب في مصر ختام السبت

استقرت أسعار الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم، بعد انخفاضات طفيفة أمس محليا وعالميا.
يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في السوق المحلي والبورصة العالمية، خلال ختام التعاملات المسائية اليوم السبت 22 نوفمبر 2025، وذلك ضمن نشرته الخدمية التي يقدمها بشكل دوري علي مدار اليوم.
أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم:
سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم السبت 22 نوفمبر 2025:
أعلى سعر شراء: 6229 جنيها
أقل سعر بيع: 6221 جنيها
متوسط السعر 6217 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت 22 نوفمبر 2025:
أعلى سعر شراء: 5451 جنيها
أقل سعر بيع: 5443 جنيها
متوسط السعر: 5439 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم السبت 22 نوفمبر 2025:
أعلى سعر شراء: 4646 جنيها
أقل سعر بيع: 4665 جنيها
متوسط السعر: 4658 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم السبت 22 نوفمبر 2025:
أعلى سعر شراء: 3615 جنيها
أقل سعر بيع: 3628 جنيها
متوسط السعر: 3621 جنيها
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم السبت 22 نوفمبر 2025:
أعلى سعر لشراء الجنيه الذهب: 43432 جنيها
أقل سعر بيع: 44080 جنيها
متوسط السعر: 43756 جنيها
سعر الأوقية بالجنيه المصري اليوم السبت 22 نوفمبر 2025:
سعر الشراء: 193555 جنيه
سعر البيع: : 192840 جنيها
سعر الذهب عالميا
بلع سعر أوقية الذهب نحو 4065.90 دولار سعر إغلاق البورصة العالمية يوم الجمعة الماضية.
عوامل مؤثرة في سعر الذهب
هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:
يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.
وعادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.