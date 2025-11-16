رئيس شعبة الذهب: حالة العرض والطلب على المعدن مستقرة

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن التغيرات المتسارعة التي شهدتها أسعار الذهب خلال الأيام الأخيرة تُعد انعكاسًا مباشرًا لما يحدث في بورصة الذهب العالمية، وليست نتيجة عوامل محلية كما يعتقد البعض.

وأوضح هانى ميلاد، خلال مداخلة مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن البورصة العالمية افتتحت تداولات يوم الاثنين الماضي على ارتفاعات ملحوظة، تأثراً بحالة الضبابية المرتبطة ببيانات سوق العمل الأمريكي، إلى جانب التطورات الخاصة بملف الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، وهو ما دفع الأسعار للصعود بشكل حاد في البداية.

وأضاف هانى ميلاد، أن يومي الاثنين والثلاثاء سجلا موجة ارتفاع قوية، قبل أن تبدأ الأسعار في التراجع تدريجيًا بعد الإعلان عن بدء إعادة فتح المؤسسات الحكومية الأمريكية، وهو ما خفّف من حدة المخاوف ودفع الذهب للانخفاض من جديد، مشددًا على أن أسعار الذهب في السوق المصري مرتبطة بالكامل بالسعر العالمي، إذ لا يملك السوق المحلي التأثير في اتجاه الأسعار صعودًا أو هبوطًا.

موجة ارتفاعات جديدة

وأشار هانى ميلاد، إلى أن حالة العرض والطلب داخل مصر مستقرة، حيث يتوافر المعروض بشكل كبير ولا يوجد إقبال استثنائي على الشراء، وبالتالي لا توجد أي ضغوط داخلية يمكن أن تؤثر على السعر، مؤكدًا على أن السوق العالمية تتجه نحو موجة ارتفاعات جديدة قد تظهر بوضوح مع نهاية العام أو مطلع العام المقبل، متوقعًا تسجيل أسعار قياسية جديدة خلال الفترة المقبلة.