أسعار الذهب اليوم في مصر.. الجنيه والسبائك بكام؟

أسعار الذهب اليوم .. يتابع المواطنون شكل لحظي أسعار الذهب في مصر اليوم خاصة بعد موجة ارتفاع سعر الذهب مؤخراً، حيث أصبح الملاذ الآمن للاستثمار وادخار الأموال.

نستعرض لكم خلال السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الأحد في مصر خلال التعاملات المسائية.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

- سجل سعر الذهب عيار 24 قيمة 6240 جنيها للجرام، ويتميز الذهب من عيار 24 بأن نسبة الذهب أعلى مقارنة بالنحاس، لذا فهو الأعلى سعرا مقارنة بالأعيرة الذهبية الأخرى.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

- سجل سعر الذهب عيار 21 قيمة 5460 جنيهًا للجرام، ويعد عيار 21 المقياس الحقيقي لسعر الذهب المحلي، فهو العيار الأكثر انتشارا ورواجا.

وحال احتساب قيمة الجرام بالمصنعية تتم إضافة مبلغ يتراوح بين (100 و200) جنيه على السعر الأصلي للجرام.

سعر جرام الذهب عيار21

سعر جرام الذهب عيار 18

- سجّل سعر الذهب عيار 18 قيمة 4680 جنيها للجرام، وهو النوع الذي اتجهت أنظار المواطنين إليه بعد ارتفاع الأسعار بحسب تصريحات تجار الذهب، حيث إنه يتميز بتنوع أشكاله.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 43680 جنيها، ويبلغ وزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21 .

سعر سبائك الذهب اليوم

سعر سبيكة 250 جرام: 1569000 جنيهاً. بلغ سعر سبيكة الأونصة، أي 31.1 جرام، 196521 جنيهاً. وصل سعر سبيكة 10 جرامات: 63220 جنيهاً. وصل سعر سبيكة 5 جرامات: 31625 جنيهاً. بلغ سعر سبيكة 2.5 جرام: 15875 جنيهاً.

سعر الأوقية بالجنيه المصري اليوم الأحد

سعر الشراء: 193375 جنيه

سعر البيع: : 193910 جنيها

سعر الذهب عالميا

بلغ سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4080.45 دولار .