هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 3 يناير 2026
مصير مجهول للرئيس الفنزويلي.. ترامب أعلن اعتقال نيكولاس مادورو وزوجته .. وكاراكاس لا تعلم أين اختفى ؟!
لكل مراحل التعليم.. موعد إجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس والجامعات
وزارة الأوقاف تعلن موعد اختبار صرف بدل التميز العلمي 2026
مقترح برلماني بإدراج فاقدي العين الواحدة والفشل الكلوي والجلدي الفقاعي ضمن ذوي الإعاقة
بالأسماء.. مدبولي يسلم وحدات سكنية لأهالي الطود بالأقصر
الرئيس البيلاروسي يدين بشدة الهجوم الأمريكي على فنزويلا
الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتهنئة الأقباط الأدفنتست بعيد الميلاد
الشيخ مهنا ربيع يوجّه رسالة شكر للداعمين بعد خروجه من دولة التلاوة
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا: الولايات المتحدة لم تحقق كل أهدافها
اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 3 يناير 2026

ولاء عبد الكريم

شهد سعر الدولار استقرارًا أمام الجنيه المصري، اليوم السبت 3-1-2026، بجميع البنوك المصرية، حيث سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 47.60 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع


سعر الدولار في البنك المركزي المصري
47.60 جنيه للشراء.
47.73 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
47.65 جنيه للشراء.
47.75 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك مصر
47.65 جنيه للشراء.
47.75 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الإسكندرية
47.62 جنيه للشراء.
47.72 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"
47.61 جنيه للشراء.
47.71 جنيه للبيع.


سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
47.65 جنيه للشراء.
47.75 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك البركة
47.60 جنيه للشراء.
47.70 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك قناة السويس
47.65 جنيه للشراء.
47.75 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه المصري البنوك المصرية البنك المركزي سعر الصرف

