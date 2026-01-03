سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 3 يناير 2026

شهد سعر الدولار استقرارًا أمام الجنيه المصري، اليوم السبت 3-1-2026، بجميع البنوك المصرية، حيث سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 47.60 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع



سعر الدولار في البنك المركزي المصري

47.60 جنيه للشراء.

47.73 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

47.65 جنيه للشراء.

47.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك مصر

47.65 جنيه للشراء.

47.75 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار اليوم 3-1-2026 سعر الدولار اليوم 3-1-2026



سعر الدولار في بنك الإسكندرية

47.62 جنيه للشراء.

47.72 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

47.61 جنيه للشراء.

47.71 جنيه للبيع.



سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

47.65 جنيه للشراء.

47.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك البركة

47.60 جنيه للشراء.

47.70 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.65 جنيه للشراء.

47.75 جنيه للبيع.