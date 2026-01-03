قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

محافظ الأقصر: مشروع إسكان الطود تعثر بعد 2011 .. والآن زادت الموارد وأصبح التمويل متاح

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

خلال جولته اليوم بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الأقصر، سلّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من عقود مستحقي الوحدات السكنية بمشروع استكمال 30 عمارة بالإسكان القومي للشباب بمدينة الطود، المعروف بـ"إسكان الطود"، بعد أن قام ومرافقوه بتفقد المشروع.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرحٍ من المهندس حسني منصور، مسئول بشركة "وادي النيل" المشرف على المشروع، حول عمارات "إسكان الطود"، وذلك خلال تفقد إحدى الوحدات السكينة بالمشروع، حيث أوضح "منصور" أن المشروع يتكون من 30 عمارة، تضم كل عمارة 20 وحدة سكنية، وتبلغ مساحة كل وحدة 65 مترًا مربعًا، بإجمالي 600 وحدة سكنية .

وأشار "منصور" إلى أن المشروع كان قد بدأ عام 2008، ثم توقف بعد ذلك، قبل أن يُستأنف العمل به مرة أخرى خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين تم تسليم 10 عمارات، بواقع 200 وحدة سكنية.

وأضاف المهندس حسني منصور أنه جارٍ تجهيز باقي العمارات (20 عمارة) تمهيدًا لتسليمها وفقًا لجدولٍ زمنيٍّ محدد خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت نسبة التنفيذ بالعمارات الـ(20) نحو 75%،  مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بالمرافق الخاصة بالمشروع، توجد به خطوط صرف صحي، وتغذية مياه شرب، وكهرباء، وقد تم الانتهاء من تجربتها وتشغيلها.

وعقب تفقده المشروع، قام رئيس الوزراء بتسليم عدة عقود لمستحقي الوحدات بمشروع "إسكان الطود".

وخلال مراسم تسليم العقود، ألقى المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، كلمة رحّب في بدايتها بالدكتور مصطفى مدبولي والحضور من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مشيرًا إلى أن أهمية مشروع "إسكان الطود" تتمثل في أنه بدأ في عام 2008، من خلال صندوق الاسكان الاقتصادي بمحافظة الأقصر، وكان قد تعثر منذ 2011 بسبب ضعف موارد الصندوق.

وأضاف المحافظ أنه خلال المرحلة الحالية زادت الموارد وأصبح التمويل متاحًا، مشيرًا إلى أنه بنهاية شهر يناير سيتم تسليم 15 عمارة بواقع 300 وحدة سكنية، وبحلول نهاية أبريل المقبل سيتم الانتهاء من المشروع.

وأوضح أنه يوجد بجوار المشروع 12 محلًا تجاريًا تم إنشاؤها، وسيتم تشغيلها خلال هذه الفترة، فضلًا عن وجود ملعب كرة قدم ومدرسة، وجميع الخدمات المرتبطة بالمشروع بشكل مباشر.

محافظ الأقصر سكان الطود مصطفى مدبولي الوحدات السكنية

