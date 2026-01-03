وزارة الأوقاف تعلن موعد اختبار صرف بدل التميز العلمي 2026

أصدرت وزارة الأوقاف تنويهًا مهمًا بشأن اختبار صرف بدل التميز العلمي، أعلنت فيه عن موعد الامتحان التحريري للمتقدمين لاختبار صرف بدل التميز العلمي لعام 2026م، من الحاصلين على (الدكتوراة – الماجستير – الدبلومة نظام السنتين) من الأئمة والإداريين والعاملين بالأوقاف، سواء الجدد أو الراغبين في التعديل إلى وضع أعلى.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن الامتحان سيُعقد في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بمسجد النور بالعباسية، وذلك وفق الجدول المرفق بالإعلان.

وبيّنت أن الاختبار بالنسبة للأئمة والعاملين في الحقل الدعوي وإقامة الشعائر سيكون في الكتب التالية: (قواعد الفقه الكلية – دراسات في علوم القرآن – دراسات في علوم الحديث – أساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين)، أما بالنسبة لغيرهم فسيكون الاختبار في أحد التخصصات الآتية: (قانون الخدمة المدنية – الشئون المالية – شئون البر والأوقاف – الشئون القانونية).

وأكدت وزارة الأوقاف أنه لن يُسمح بدخول الاختبار إلا بإحضار صورة بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل، وصورة المؤهل الأعلى.

ودعت الوزارة الراغبين في الاطلاع على الأسماء ومواعيد الاختبار إلى نقر الرابط التالي:

اضغط هنا .

الأوقاف تطلق التصفيات قبل النهائية لمسابقة دوري النجباء بين المديريات

أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق التصفيات قبل النهائية لمسابقة دوري النجباء بين المديريات، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة التاسعة صباحًا بمسجد النور بالعباسية، على أن تُختتم فعاليات هذه المرحلة يوم الثلاثاء الموافق 13 من يناير 2026م، بمشاركة نخبة متميزة من المتسابقين المتأهلين من مختلف مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية.

وتشهد هذه المرحلة تنافسًا قويًا بين أفضل العناصر من الأئمة والدعاة، في أجواء يسودها الانضباط والجدية والتميز، وتحت إشراف لجنة علمية متخصصة تضم نخبة من العلماء والمحكمين، وذلك تمهيدًا لاختيار المتأهلين إلى التصفيات النهائية للمسابقة.

وتأتي مسابقة دوري النجباء في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف الهادفة إلى اكتشاف العناصر النابغة من الأئمة والدعاة، وتنمية قدراتهم العلمية والدعوية والأخلاقية، وترسيخ الفهم الصحيح للدين، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومستنير، قادر على أداء رسالته الدينية والوطنية على الوجه الأمثل.

