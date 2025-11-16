استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية منتصف تعاملات الأحد

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع.
ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في السوق المحلي والبورصة العالمية، خلال منتصف التعاملات الصباحية اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025، وذلك ضمن نشرته الخدمية التي يقدمها بشكل دوري علي مدار اليوم.
أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الأحد
سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم الأحد
أعلى سعر شراء: 6211 جنيها
أقل سعر بيع: 6234 جنيها
متوسط السعر 6228 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد
أعلى سعر شراء : 5435 جنيها
أقل سعر بيع: 5455 جنيها
متوسط السعر: 5450 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم الأحد
أعلى سعر شراء: 4659 جنيها
أقل سعر بيع: 4679 جنيها
متوسط السعر: 4467 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم الأحد
أعلى سعر شراء: 3623 جنيها
أقل سعر بيع: 3637 جنيها
متوسط السعر: 3628 جنيها
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد
أعلى سعر لشراء الجنيه الذهب: 43512 جنيها
أقل سعر بيع: 44160 جنيها
متوسط السعر: 43836 جنيها
سعر الأوقية بالجنيه المصري اليوم الأحد
سعر الشراء: 193375 جنيه
سعر البيع: : 193910 جنيها
سعر الذهب عالميا
بلع سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4080.45 دولار .