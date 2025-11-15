آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 15-11-2025

استقر سعر الذهب في مصر مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 15-11-2025 داخل محلات الصاغة المختلفة.

سعر الذهب يستقر

وأظهر سعر الذهب ثباتا على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة منذ بدء تعاملات أمس وحتى مساء اليوم، بعد تراجع بقيمة 55 جنيه علي الأقل .

الذهب يواجه تذبذب

خلال الأسابيع الماضية فقد الذهب أكثر من 500 جنيه وسط تذبذب تعرض له المعدن الأصفر داخل محلات الصاغة المصرية .

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 5420 جنيه

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6194 جنيه للبيع و 6228 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5420 جنيه للبيع و 5450 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4645 جنيه للبيع و 4671 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3613 جنيه للبيع و 3633 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4984 دولار للبيع و 3985 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 43.36 ألف جنيه للبيع و43.6 ألف جنيه للشراء

سعر الذهب في السوق العالمي

وتراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية، وذلك بعد مكاسب أسبوعية للأوقية بلغت نحو 2.1%، قبل أن تتعرض لضغوط بيعية حادة مع نهاية جلسات الأسبوع.

وتأتي هذه التحركات وسط تصاعد توقعات بتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن مواصلة دورة التيسير النقدي، عقب صدور تصريحات متشددة من غالبية المسؤولين، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.

ووفقًا لبيانات الأسواق، انخفضت توقعات الخفض من 72% قبل أسبوع إلى 50% حاليًا، مع تركيز مسؤولي الفيدرالي على استمرار الضغوط التضخمية رغم ضعف سوق العمل.

وقال جيفري شميد، عضو الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إن "التضخم ما يزال مرتفعًا للغاية" مؤكدًا أن السياسة النقدية الحالية "في موضعها الصحيح".

أما محافظ الفيدرالي ستيفن ميران فواصل لهجته المتشددة، معتبرًا أن البيانات تستدعي مزيدًا من التشدد وليس العكس.

وعززت عوائد السندات الأمريكية الضغوط على الذهب، إذ ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.10%، بينما قفزت العوائد الحقيقية إلى 1.862%، وهي مستويات ترتبط عادةً بانخفاض جاذبية الذهب.