«آي صاغة»: الذهب يتراجع تحت ضغط جني الأرباح وتشديد لهجة الفيدرالي الأمريكي



تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية، وذلك بعد مكاسب أسبوعية للأوقية بلغت نحو 2.1%، قبل أن تتعرض لضغوط بيعية حادة مع نهاية جلسات الأسبوع، وتأتي هذه التحركات وسط تصاعد توقعات بتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن مواصلة دورة التيسير النقدي، عقب صدور تصريحات متشددة من غالبية المسؤولين، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.



وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن الأسعار في السوق المحلية تراجعت بنحو 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5450 جنيهًا، بينما أنهت الأوقية تعاملات الأسبوع عند 4086 دولارًا بمكاسب بلغت 85 دولارًا.



وأضاف أن عيار 24 بلغ 6229 جنيهًا، وعيار 18 سجل 4671 جنيهًا، فيما استقر سعر الجنيه الذهب عند 43,600 جنيه.



وأشار التقرير إلى أن أسعار أمس الجمعة شهدت تراجعًا بنحو 5 جنيهات، حيث افتتح عيار 21 التداول عند 5570 جنيهًا وأغلق عند 4565 جنيهًا، بينما هبطت الأوقية عالميًا من 4178 إلى 4086 دولارًا.



ضغوط بيعية عالمية وتراجع التوقعات بخفض الفائدة

عالميًا، تراجع الذهب بنحو 2% يوم الجمعة بعد أن لامس أدنى مستوى يومي عند 4086 دولارًا، في ظل إعادة تسعير الأسواق لاحتمالات خفض الفائدة خلال ديسمبر.



ووفقًا لبيانات الأسواق، انخفضت توقعات الخفض من 72% قبل أسبوع إلى 50% حاليًا، مع تركيز مسؤولي الفيدرالي على استمرار الضغوط التضخمية رغم ضعف سوق العمل.



وقال جيفري شميد، عضو الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إن "التضخم ما يزال مرتفعًا للغاية" مؤكدًا أن السياسة النقدية الحالية "في موضعها الصحيح"، أما محافظ الفيدرالي ستيفن ميران فواصل لهجته المتشددة، معتبرًا أن البيانات تستدعي مزيدًا من التشدد وليس العكس.



وعززت عوائد السندات الأمريكية الضغوط على الذهب، إذ ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.10%، بينما قفزت العوائد الحقيقية إلى 1.862%، وهي مستويات ترتبط عادةً بانخفاض جاذبية الذهب.



تداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي

ورغم انتهاء الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة بعد 43 يومًا، توقعت الأسواق ظهور تداعيات واضحة خلال الأسابيع المقبلة، مع خسارة بعض البيانات الاقتصادية نهائيًا ومنها مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر. وتُبقي هذه الفجوات في البيانات الفيدرالي في موقف يُتيح له تبرير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر.



ورغم أن الذهب أنهى الأسبوع على ارتفاع بنسبة 2%، فإنه لا يزال منخفضًا بأكثر من 3% عن قمته الأسبوعية، في إشارة إلى حساسية المعدن النفيس تجاه رسائل الفيدرالي وتقلّبات شهية المخاطرة.



الصين.. تباطؤ اقتصادي يضغط على السلع

في سياق متصل، أظهرت بيانات بلومبرغ تباطؤًا أكبر من المتوقع في النشاط الاقتصادي الصيني مع بداية الربع الرابع؛ إذ انكمش استثمار الأصول الثابتة بنسبة 1.7% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، وتباطأ نمو الإنتاج الصناعي إلى 4.9% فقط—وهو الأضعف منذ بداية 2025. ورغم حزمة التحفيز الحكومية بقيمة تريليون يوان، لا يزال الطلب المحلي ضعيفًا، فيما لم ينتعش الإقراض بالشكل المرجو.



اتفاقات تجارية أمريكية جديدة

اقتصاديًا أيضًا، أعلنت الولايات المتحدة عن اتفاق تجاري جديد مع الأرجنتين لتعزيز التعاون الاستثماري، مع منح صادرات السلع الأمريكية—ومنها الأدوية والكيماويات والآلات—وصولًا تفضيليًا للأسواق الأرجنتينية. كما أعلنت واشنطن عن أطر لاتفاقيات تجارية مشابهة مع السلفادور والإكوادور.