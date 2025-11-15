قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضغوط أمريكية على إسرائيل لإحداث تقدم في قضية عناصر حماس برفح
بعد تهديدها بالرد "بحزم".. الصين تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى اليابان
الحرارة هترفع تاني .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال أيام
زيادات مترقبة في كروت الشحن والرصيد.. ماذا يحدث في سوق الاتصالات؟
الحادثة كانت مروعة..شقيق أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية
القاهرة الإخبارية: آلاف الخيام بغزة غرقت بفعل منخفض جوي يضرب القطاع
حوادث النجوم.. أحمد سعد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
السجن 10 سنوات لـ 8 متهمين والبراءة لـ 4 آخرين بفض اعتصام رابعة
مدبولي يكشف أصل اسم "تلال الفسطاط".. ويؤكد: أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط
مصطفى كامل يعلن تعرض هاني مهنا لوعكة صحية
بسبب تايوان.. تصعيد دبلوماسي: الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى اليابان
طاقم تحكيم جيبوتي لإدارة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

«آي صاغة»: الذهب يتراجع تحت ضغط جني الأرباح وتشديد لهجة الفيدرالي الأمريكي

ذهب
ذهب
ولاء عبد الكريم


تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية، وذلك بعد مكاسب أسبوعية للأوقية بلغت نحو 2.1%، قبل أن تتعرض لضغوط بيعية حادة مع نهاية جلسات الأسبوع، وتأتي هذه التحركات وسط تصاعد توقعات بتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن مواصلة دورة التيسير النقدي، عقب صدور تصريحات متشددة من غالبية المسؤولين، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.


وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن الأسعار في السوق المحلية تراجعت بنحو 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5450 جنيهًا، بينما أنهت الأوقية تعاملات الأسبوع عند 4086 دولارًا بمكاسب بلغت 85 دولارًا.
 

وأضاف أن عيار 24 بلغ 6229 جنيهًا، وعيار 18 سجل 4671 جنيهًا، فيما استقر سعر الجنيه الذهب عند 43,600 جنيه. 


وأشار التقرير إلى أن أسعار أمس الجمعة شهدت تراجعًا بنحو 5 جنيهات، حيث افتتح عيار 21 التداول عند 5570 جنيهًا وأغلق عند 4565 جنيهًا، بينما هبطت الأوقية عالميًا من 4178 إلى 4086 دولارًا.


ضغوط بيعية عالمية وتراجع التوقعات بخفض الفائدة
عالميًا، تراجع الذهب بنحو 2% يوم الجمعة بعد أن لامس أدنى مستوى يومي عند 4086 دولارًا، في ظل إعادة تسعير الأسواق لاحتمالات خفض الفائدة خلال ديسمبر. 


ووفقًا لبيانات الأسواق، انخفضت توقعات الخفض من 72% قبل أسبوع إلى 50% حاليًا، مع تركيز مسؤولي الفيدرالي على استمرار الضغوط التضخمية رغم ضعف سوق العمل.


وقال جيفري شميد، عضو الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إن "التضخم ما يزال مرتفعًا للغاية" مؤكدًا أن السياسة النقدية الحالية "في موضعها الصحيح"، أما محافظ الفيدرالي ستيفن ميران فواصل لهجته المتشددة، معتبرًا أن البيانات تستدعي مزيدًا من التشدد وليس العكس.


وعززت عوائد السندات الأمريكية الضغوط على الذهب، إذ ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.10%، بينما قفزت العوائد الحقيقية إلى 1.862%، وهي مستويات ترتبط عادةً بانخفاض جاذبية الذهب.


تداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي
ورغم انتهاء الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة بعد 43 يومًا، توقعت الأسواق ظهور تداعيات واضحة خلال الأسابيع المقبلة، مع خسارة بعض البيانات الاقتصادية نهائيًا ومنها مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر. وتُبقي هذه الفجوات في البيانات الفيدرالي في موقف يُتيح له تبرير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر.


ورغم أن الذهب أنهى الأسبوع على ارتفاع بنسبة 2%، فإنه لا يزال منخفضًا بأكثر من 3% عن قمته الأسبوعية، في إشارة إلى حساسية المعدن النفيس تجاه رسائل الفيدرالي وتقلّبات شهية المخاطرة.


الصين.. تباطؤ اقتصادي يضغط على السلع
في سياق متصل، أظهرت بيانات بلومبرغ تباطؤًا أكبر من المتوقع في النشاط الاقتصادي الصيني مع بداية الربع الرابع؛ إذ انكمش استثمار الأصول الثابتة بنسبة 1.7% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، وتباطأ نمو الإنتاج الصناعي إلى 4.9% فقط—وهو الأضعف منذ بداية 2025. ورغم حزمة التحفيز الحكومية بقيمة تريليون يوان، لا يزال الطلب المحلي ضعيفًا، فيما لم ينتعش الإقراض بالشكل المرجو.


اتفاقات تجارية أمريكية جديدة
اقتصاديًا أيضًا، أعلنت الولايات المتحدة عن اتفاق تجاري جديد مع الأرجنتين لتعزيز التعاون الاستثماري، مع منح صادرات السلع الأمريكية—ومنها الأدوية والكيماويات والآلات—وصولًا تفضيليًا للأسواق الأرجنتينية. كما أعلنت واشنطن عن أطر لاتفاقيات تجارية مشابهة مع السلفادور والإكوادور.

الذهب الفيدرالي للبورصات صاغة بيعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

ترشيحاتنا

كريستيان بوليسيتش

بوليسيتش يؤكد طموح ميلان في لقب الدوري ويكشف كواليس غيابه عن المنتخب واستعداده لديربي الغضب

كأس القارات للأندية

إطلاق تذاكر كأس القارات للأندية قطر 2025 واستعدادات مكثفة لبيراميدز

جوارديولا وعمرو يوسف

عمرو يوسف يثير تفاعلاً واسعًا بعد ظهوره مع جوارديولا وتعليقه الطريف عن مرموش

بالصور

بعد قرن ‏من الزمن.. بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية تعود بقوة خارقة

بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية

تُضعف القلب.. 9 أطعمة ممنوعة قبل النوم

أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم

تعرف على سعر ومواصفات السيارة ‏KGM Actyon‏ الجديدة ‏

KGM Actyon
KGM Actyon
KGM Actyon

بنتلي تنتج 500 سيارة سوبرسبورتس الجديدة فقط لدول الخليج والعالم

بنتلي
بنتلي
بنتلي

فيديو

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد