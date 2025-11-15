قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لغز المكالمة الغامضة.. والدة مهندس الإسكندرية تكشف السر وراء مقتل ابنها
أحمد موسى: القمامة في الفسطاط كان ارتفاعها 5 أدوار.. والدولة عكفت على تطوير المنطقة
قائد الجيش الثالث الميداني: نوفر البيئة الأمنية لتنفيذ مشروعات التنمية.. فيديو
أحمد موسى: الرئيس السيسي يبني مصر الجديدة.. والفسطاط بها مساحات خضراء وأماكن ترفيهية
الشوارع تتحول لأنهار من المياه.. سلطات ويلز تصدر تحذيرات من الفيضانات
قائد الجيش الثالث: إصرار من القيادة على تطوير نظم التسليح والمعدات.. فيديو
بالأسماء.. حركة تغييرات مفاجئة بخريطة قيادات تعليم القاهرة
التموين: طرح زيوت خليط 700 مللي بسعر 46.60 جنيه في المجمعات الاستهلاكية
غياب الدوليين.. الزمالك يستأنف تدريباته أستعدادا لـ زيسكو الزامبي على ستاد الكلية الحربية
لاعب وادي دجلة يوسف إبراهيم يتأهل إلى نهائي بطولة الصين المفتوحة 2025
الأمم المتحدة: الفاشر تحتاج لمساعدات عاجلة وبكميات أكبر مما يصل حاليًا
المنوفي: دعم الدولة حرّر طاقات قطاع المواد الغذائية وحقق طفرة تصديرية تاريخية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم 15-11-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استمر ثبات سعر أشهر عيار ذهب وهو من عيار 21 الأكثر انتشارا في منتصف التعاملات المسائية وتحديداً اليوم السبت 15-11-2025.

استقرار أشهر عيار

خلال منتصف تعاملات مساء اليوم السبت؛ ظل سعر عيار 21 كما هو بدون تغيير منذ مساء أمس الجمعة.

آخر تحديث لسعر عيار 21

وبلغ آخر تحديث سجله سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5420 جنيه للبيع و 5455 جنيه للشراء

هل تبديل الذهب بالذهب حرام

الذهب يثبت

واستقر سعر الذهب داخل الأسواق المصرية مع أول تعاملات اليوم  بدون تغيير.

وتعرض سعر جرام الذهب لحالة من الثبات منذ آخر تداول له أمس علي مستوي محلات الصاغة المصرية .

تحركات الذهب أمس

وفقد سعر الذهب نحو 15 جنيه علي الأقل من قيمته  داخل محلات الصاغة

سعر الذهب

تراجع مستمر

وتعرض سعر الذهب على مدار الأسابيع القلائل الماضية لمزيد من التراجعات على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة بقيمة بلغت نحو 500 جنيه في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب نحو 5420 جنيه 

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6194 جنيه للبيع و 6234 جنيه للشراء

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5420 جنيه للبيع و 5455 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4645 جنيه للبيع و 4674 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3613 جنيه للبيع و 3636 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 43.36 ألف جنيه للبيع و 43.64 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4084 دولار للبيع و 4085 دولار للشراء

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

شعبة الذهب 

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن اللافت في حركة الذهب هذا الأسبوع هو حدة الحركة الأسبوعية في السوق المحلي، موضحًا أن المعدن الأصفر حقق مكاسب واضحة خلال الأيام الماضية، لكنه سرعان ما فقد جزءًا كبيرًا منها في جلسة أمس، في انعكاس مباشر للتقلبات التي شهدها الذهب عالميًا.

أسعار الذهب ترتفع بنحو 1% في آسيا وسط تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين

وأوضح أن الذهب في مصر أنهى الأسبوع على ارتفاع نسبي بنسبة 2.3%، بعدما بدأ الأسبوع عند 5345 جنيهًا للجرام وأغلق عند 5465 جنيهًا، مسجلًا أعلى مستوى عند 5650 جنيهًا وأدنى مستوى عند 5340 جنيهًا للجرام.

وأكد واصف أن الهبوط الحاد أمس لم يكن مفاجئًا، إذ جاء متأثرًا بتراجع قوي في سعر الأونصة عالميًا، لكن الصورة العامة تشير إلى أن الذهب استطاع رغم ذلك الخروج من الأسبوع في المنطقة الإيجابية.

وأشار إلى أن حالة الحذر ما تزال مسيطرة على السوق المحلية، خاصة بعد الارتفاعات القياسية التي شهدها الذهب في الأسابيع الماضية، لافتًا إلى أن أي موجة تصحيح قادمة ستظل مرتبطة بتحركات الأونصة العالمية، في ظل استقرار ملحوظ في سعر صرف الدولار بالبنوك.

وأوضح رئيس شعبة الذهب، أن الذهب العالمي أغلق الأسبوع الماضي صاعدًا رغم هبوطه الحاد في جلسة الأمس، وهو التراجع الذي ارتبط بعمليات بيع واسعة في الأسواق المالية، بالتزامن مع تبديد توقعات قرب خفض أسعار الفائدة.

وبيّن أن الأونصة أنهت الأسبوع دون مستوى 4100 دولار بعد موجة بيع قوية أمس، وهو ما قد يضغط على الأسعار خلال الأيام المقبلة إذا استمرت الضغوط على أسواق الأصول.

أما محليًا، فأشار واصف إلى أن الذهب عيار 21 تراجع إلى ما دون مستوى الدعم 5550 جنيهًا ليستمر في الهبوط نهاية الأسبوع تحت 5500 جنيه للجرام، وهو ما يعزز — على حد قوله — زخم الهبوط على المدى القصير.

حركة الذهب العالمية

ذكر واصف أن الأونصة حققت ارتفاعًا أسبوعيًا بنحو 2.1%، مسجلة أعلى مستوى عند 4245 دولارًا، مقارنة بافتتاح الأسبوع عند 4005 دولارات، قبل أن تغلق عند 4085 دولارًا للأونصة.

وتابع أن الذهب تعرض أمس لهبوط بنسبة 2% عقب تراجع تجاوز 3% خلال الجلسة نفسها، نتيجة موجة بيع واسعة شملت مختلف الأصول، حتى تلك التي توصف بأنها ملاذ آمن.

وشدد على أن السوق المحلية ستظل تتحرك على إيقاع الذهب العالمي في الفترة المقبلة، بينما يبقى الاستقرار النسبي في سعر الصرف عنصرًا أساسيًا في الحد من المبالغات السعرية داخليًا. 

سعر عيار 21 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم أوقية الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة

الأمم المتحدة: نجحنا في الدخول للسودان عبر منشآت محددة ونكافح لإيصال المساعدات الإنسانية

اسماء جلال

أسماء جلال في أولى حلقات أبله فاهيتا على MBC

الدعم السريع

خبير عسكري سوداني: تراجع الدعم الخارجي للدعم السريع بداية لانهيار القوات

بالصور

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها

معشوقة الجماهير.. سعر ومواصفات شيفرولية لانوس في سوق المستعمل ‏

شيفرولية لانوس
شيفرولية لانوس
شيفرولية لانوس

لعمر طويل .. 5 عادات بسيطة تبطئ الشيخوخة

العادات الخمس لإبطاء الشيخوخة وتجديد شباب الجسم
العادات الخمس لإبطاء الشيخوخة وتجديد شباب الجسم
العادات الخمس لإبطاء الشيخوخة وتجديد شباب الجسم

مشروب خارق يدعم نمو طفلك.. فوائد عصير الجوافة مع التمر في تقوية الأعصاب

فوائد عصير الجوافة للأطفال
فوائد عصير الجوافة للأطفال
فوائد عصير الجوافة للأطفال

فيديو

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

المزيد