اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم السبت 15-11-2025

محمد يحيي

شهد  سعر الذهب في مصر تحركا جديدا نحو التراجع مع بدء تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 15-11-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

https://www.elbalad.news/6767747
 

الذهب ينخفض

وفقد سعر الذهب نحو 15 جنيها علي الأقل من قيمته مقارنة بما كان عليه مساء أمس داخل محلات الصاغة

تراجع مستمر

وتعرض سعر الذهب على مدار الأسابيع القلائل الماضية لمزيد من التراجعات على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة بقيمة بلغت نحو 500 جنيه في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب نحو 5420 جنيها 

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6194 جنيها للبيع و 6234 جنيها للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5420 جنيها للبيع و 5455 جنيها للشراء

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4645 جنيها للبيع و 4674 جنيها للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3613 جنيها للبيع و 3636 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 43.36 ألف جنيه للبيع و 43.64 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4084 دولارا للبيع و 4085 دولارا للشراء

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

شعبة الذهب 

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن اللافت في حركة الذهب هذا الأسبوع هو حدة الحركة الأسبوعية في السوق المحلي، موضحًا أن المعدن الأصفر حقق مكاسب واضحة خلال الأيام الماضية، لكنه سرعان ما فقد جزءًا كبيرًا منها في جلسة أمس، في انعكاس مباشر للتقلبات التي شهدها الذهب عالميًا.

أسعار الذهب ترتفع بنحو 1% في آسيا وسط تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين

وأوضح أن الذهب في مصر أنهى الأسبوع على ارتفاع نسبي بنسبة 2.3%، بعدما بدأ الأسبوع عند 5345 جنيهًا للجرام وأغلق عند 5465 جنيهًا، مسجلًا أعلى مستوى عند 5650 جنيهًا وأدنى مستوى عند 5340 جنيهًا للجرام.

وأكد واصف أن الهبوط الحاد أمس لم يكن مفاجئًا، إذ جاء متأثرًا بتراجع قوي في سعر الأونصة عالميًا، لكن الصورة العامة تشير إلى أن الذهب استطاع رغم ذلك الخروج من الأسبوع في المنطقة الإيجابية.

وأشار إلى أن حالة الحذر ما تزال مسيطرة على السوق المحلية، خاصة بعد الارتفاعات القياسية التي شهدها الذهب في الأسابيع الماضية، لافتًا إلى أن أي موجة تصحيح قادمة ستظل مرتبطة بتحركات الأونصة العالمية، في ظل استقرار ملحوظ في سعر صرف الدولار بالبنوك.

