سعر الذهب يهبط مع تقلص رهانات خفض الفائدة وسط غياب البيانات

تراجع سعر الذهب بعدما اهتز التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، بفعل الشكوك المستمرة حول البيانات الاقتصادية عقب أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.



انخفض الذهب إلى ما دون 4060 دولاراً للأونصة، ليتخلى عن مكاسبه السابقة ويقلص أول صعود أسبوعي له في شهر. وتراجع سعر الفضة أيضاً، لكنه بقي مرتفعاً بنحو 5% خلال الأسبوع.



تراجع رهانات خفض أسعار الفائدة

تراجعت توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مع تقدم الأسبوع في ظل إظهار مسؤولي البنك المركزي الأميركي قدراً محدوداً من القناعة بخفض تكاليف الاقتراض. قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري إن القرار بشأن اجتماع الشهر المقبل لا يزال غير محسوم، فيما دعت نظيرته في كليفلاند بيث هاماك إلى الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير. عادة تجعل أسعار الفائدة المرتفعة المعدن النفيس الخالي من العائد أقل جاذبية لدى المستثمرين