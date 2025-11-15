قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 عقبات.. القيد يهدد صفقة سوبر بـ الزمالك في الميركاتو الشتوي
الزمالك يواجه بلدية المحلة في دور الـ32 من كأس مصر
مقـ.ـتولا أم مقهورا.. كواليس مصرع مهندس مسن صفعه شاب أمام ابنته بالهرم
مصر في الصدارة.. المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 حتى الآن
عاوز أهدي بينكم.. رامي صبري يوجه رسالة لـ رنا سماحة وطليقها
ترامب يخفض جمارك لحوم الأبقار والبن والطماطم والموز لضبط الأسعار
قيد الدراسة.. تفاصيل أزمة جديدة بين الأهلي ونجم سوبر
تأجيل إستئناف قضية الطفل ياسين إلى جلسة الثلاثاء 18 نوفمبر
أطلقنا مرتين.. بسمة بوسيل تكشف تفاصيل جديدة عن انفصالها من تامر حسني
الأمطار تغرق خيام غزة.. المنخفض الجوي يعمق مأساة السكان النازحين | شاهد
مفاجأة.. رونالدو قد يغيب عن افتتاحية المونديال| تفاصيل
وزير الخارجية: اتفاق شرم الشيخ يرسخ السلام والاستقرار في المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب يهبط مع تقلص رهانات خفض الفائدة وسط غياب البيانات

ذهب
ذهب
وكالات

تراجع سعر الذهب بعدما اهتز التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، بفعل الشكوك المستمرة حول البيانات الاقتصادية عقب أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

انخفض الذهب إلى ما دون 4060 دولاراً للأونصة، ليتخلى عن مكاسبه السابقة ويقلص أول صعود أسبوعي له في شهر. وتراجع سعر الفضة أيضاً، لكنه بقي مرتفعاً بنحو 5% خلال الأسبوع.  


تراجع رهانات خفض أسعار الفائدة

تراجعت توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مع تقدم الأسبوع في ظل إظهار مسؤولي البنك المركزي الأميركي قدراً محدوداً من القناعة بخفض تكاليف الاقتراض. قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري إن القرار بشأن اجتماع الشهر المقبل لا يزال غير محسوم، فيما دعت نظيرته في كليفلاند بيث هاماك إلى الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير. عادة تجعل أسعار الفائدة المرتفعة المعدن النفيس الخالي من العائد أقل جاذبية لدى المستثمرين

سعر الذهب الذهب الفائدة الفيدرالي إغلاق حكوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إذاعة حلقة عبد اللّٰه رشدي

احمد سعد

على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

كروت الشحن

حقيقة رفع أسعار كروت شحن المحمول.. شعبة الاتصالات تعلن مفاجأة

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

اسامه نبيه

أسامة نبيه يكشف عن نبوءة لـ محمد صبري تحققت بعد 5 أيام

ترشيحاتنا

الحبيب علي الجفري

الحبيب علي الجفري: دولة التلاوة منافسة نورانية تعيد أمجاد المدرسة المصرية في القرآن

دعاء المطر

دعاء المطر .. ردده يفتح لك أبواب الأرزاق ويزيل الهم ويشرح الصدر

أفضل دعاء للفرج وفك الكرب

أفضل دعاء للفرج وفك الكرب.. كلمات بسيطة رددها بعد التسليم من الصلاة

بالصور

مبيعات السيارات الكهربائية تزدهر عالميًا مع انهيار السوق الأمريكية

مبيعات السيارات
مبيعات السيارات
مبيعات السيارات

أسرع علاج لنزلات البرد.. 5 خطوات للتعافي السريع.. نصائح لتقوية المناعة ومنع تكرار المرض

علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

فيتامين
فيتامين
فيتامين

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد