أيمن الرقب: القواعد العسكرية في صومالي لاند إسرائيلية.. وتحويل العلاقة من السر إلى العلن يهدد الأمن القومي العربي

في ظل تصاعد الجدل حول التحركات الإسرائيلية داخل إقليم صومالي لاند وتنامي الحديث عن وجود قواعد عسكرية في المنطقة، برزت تساؤلات متعددة حول طبيعة هذا الوجود وحدوده وتداعياته على الأمن الإقليمي والعربي.

وفي هذا السياق، قدم الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، قراءة تحليلية للمشهد، موضحًا أبعاد العلاقات بين تل أبيب وصومالي لاند ومسارها التاريخي وأهداف التمدد الإسرائيلي في منطقة القرن الإفريقي.

أيمن الرقب: القواعد العسكرية في صومالي لاند إسرائيلية وليست إماراتية كما يروج



قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن التطورات الأخيرة المرتبطة بوجود قواعد عسكرية في إقليم صومالي لاند ليست مفاجئة، مؤكدًا أن المؤشرات المتاحة ترجح أن هذه القواعد إسرائيلية وليست إماراتية كما جرى الترويج سابقًا.

وأوضح أن ما نقلته الأقمار الصناعية خلال الفترة الماضية يشير إلى وجود تجهيزات عسكرية ومرافق للطيران تم تثبيتها في الإقليم منذ فترة ليست قصيرة.

أيمن الرقب: علاقة تل أبيب بالإقليم ليست جديدة.. وتحولت من التعاون السري إلى الاعتراف العلني



وأشار الرقب إلى أن العلاقة بين إسرائيل وصومالي لاند ليست وليدة اللحظة، وإنما تمتد بحسب تقديره إلى سبعينيات القرن الماضي، موضحًا أن ما جرى مؤخرًا لا يمثل تأسيس علاقة جديدة، وإنما تحويل علاقة قديمة وسرية إلى إطار علني ورسمي بعد سنوات طويلة من التعاون غير المعلن.

أيمن الرقب: غياب الدور العربي في إفريقيا منح إسرائيل مساحة واسعة للتغلغل في القرن الإفريقي



وأكد أستاذ العلوم السياسية أن إسرائيل تعمل منذ سنوات على تعزيز حضورها داخل منطقة القرن الإفريقي، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في ظل تراجع ملحوظ للدور العربي في مجال إفريقيا وغياب تأثير استراتيجي فاعل يمكنه موازنة النفوذ الخارجي المتصاعد في المنطقة.

وأضاف الرقب أن الاحتلال يسعى منذ فترة للسيطرة على مفاتيح القوة داخل عدد من الدول الإفريقية، سواء فيما يتعلق برأس المال أو المنظومة الأمنية، وهو ما أدى بحسب وصفه إلى توسع نفوذه وخلق موطئ قدم واضح له في أكثر من دولة داخل القارة.

أيمن الرقب: الوجود الإسرائيلي في صومالي لاند يهدد الأمن القومي العربي ويؤثر على الملاحة الدولي

وحذر الرقب من أن هذا التمدد الإسرائيلي في القرن الإفريقي ستكون له انعكاسات خطيرة على الأمن القومي العربي، مؤكدًا أن استمرار الفراغ العربي في هذه الساحة سيمنح تل أبيب مساحة أوسع لتعميق حضورها وتأثيرها الاستراتيجي في واحدة من أكثر المناطق حساسية على مستوى الأمن والملاحة الدولية.



