دعاء أول يوم في العام الجديد مكتوب.. اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها
التضامن تصدر 1.4 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة خلال 2025
فلسطين.. إصابة 11 شخصاً في انفجار بأحد المحال التجارية في الناصرة
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة تستهدف قطاع النفط فى فنزويلا
العالم يودع 2025 ويستقبل 2026 بالألعاب النارية والطائرات المسيرة.. واحتفالات تحت ظلال الأمن والحزن
السيد البدوي يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد.. الأثنين القادم
ليس طارق مصطفى.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة حول مدرب الزمالك الجديد
دعاء دخول العام الجديد .. كلمات مستجابة بأول فجر في 2026
مكفرات الذنوب العشرة في رأس السنة .. اغسل ذنوبك في دقائق مع بداية العام الجديد
بنمو 44% .. تعويضات التأمين التجاري تسجل 46 مليار جنيه خلال 10 أشهر
الأرخص في المجموعة.. سعر ومواصفات بي إم دبليو 118 ‏الهاتشباك في مصر
تحقيقات وملفات

أيمن الرقب: القواعد العسكرية في صومالي لاند إسرائيلية.. وتحويل العلاقة من السر إلى العلن يهدد الأمن القومي العربي

الصومال
الصومال
رنا أشرف

في ظل تصاعد الجدل حول التحركات الإسرائيلية داخل إقليم صومالي لاند وتنامي الحديث عن وجود قواعد عسكرية في المنطقة، برزت تساؤلات متعددة حول طبيعة هذا الوجود وحدوده وتداعياته على الأمن الإقليمي والعربي. 

وفي هذا السياق، قدم الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، قراءة تحليلية للمشهد، موضحًا أبعاد العلاقات بين تل أبيب وصومالي لاند ومسارها التاريخي وأهداف التمدد الإسرائيلي في منطقة القرن الإفريقي.

أيمن الرقب: القواعد العسكرية في صومالي لاند إسرائيلية وليست إماراتية كما يروج
 

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن التطورات الأخيرة المرتبطة بوجود قواعد عسكرية في إقليم صومالي لاند ليست مفاجئة، مؤكدًا أن المؤشرات المتاحة ترجح أن هذه القواعد إسرائيلية وليست إماراتية كما جرى الترويج سابقًا. 

وأوضح أن ما نقلته الأقمار الصناعية خلال الفترة الماضية يشير إلى وجود تجهيزات عسكرية ومرافق للطيران تم تثبيتها في الإقليم منذ فترة ليست قصيرة.

أيمن الرقب: علاقة تل أبيب بالإقليم ليست جديدة.. وتحولت من التعاون السري إلى الاعتراف العلني 
 

وأشار الرقب إلى أن العلاقة بين إسرائيل وصومالي لاند ليست وليدة اللحظة، وإنما تمتد بحسب تقديره  إلى سبعينيات القرن الماضي، موضحًا أن ما جرى مؤخرًا لا يمثل تأسيس علاقة جديدة، وإنما تحويل علاقة قديمة وسرية إلى إطار علني ورسمي بعد سنوات طويلة من التعاون غير المعلن.

أيمن الرقب: غياب الدور العربي في إفريقيا منح إسرائيل مساحة واسعة للتغلغل في القرن الإفريقي
 

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن إسرائيل تعمل منذ سنوات على تعزيز حضورها داخل منطقة القرن الإفريقي، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في ظل تراجع ملحوظ للدور العربي في مجال إفريقيا وغياب تأثير استراتيجي فاعل يمكنه موازنة النفوذ الخارجي المتصاعد في المنطقة.

وأضاف الرقب أن الاحتلال يسعى منذ فترة للسيطرة على مفاتيح القوة داخل عدد من الدول الإفريقية، سواء فيما يتعلق برأس المال أو المنظومة الأمنية، وهو ما أدى بحسب وصفه إلى توسع نفوذه وخلق موطئ قدم واضح له في أكثر من دولة داخل القارة.

أيمن الرقب: الوجود الإسرائيلي في صومالي لاند يهدد الأمن القومي العربي ويؤثر على الملاحة الدولي

وحذر الرقب من أن هذا التمدد الإسرائيلي في القرن الإفريقي ستكون له انعكاسات خطيرة على الأمن القومي العربي، مؤكدًا أن استمرار الفراغ العربي في هذه الساحة سيمنح تل أبيب مساحة أوسع لتعميق حضورها وتأثيرها الاستراتيجي في واحدة من أكثر المناطق حساسية على مستوى الأمن والملاحة الدولية.


 

الصومال صومالي لاند أرض الصومال اعتراف إسرائيل بأرض الصومال البحر الأحمر

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

معاشات يناير 2026

الحد الأقصى يصل لـ 13 ألف.. صرف معاشات يناير 2026 غدا

رئيس مجلس الوزراء

حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين

حالة الطقس

خريطة الأمطار والظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

تراجع جديد في أسعار الذهب ليلة رأس السنة

منتخب مصر

ناقد رياضي: مصر ستتجاوز بنين بصعوبة.. والكونغو الحصان الأسود

الزمالك

مدرب زمالك 2005 يعلق على قرار مشاركة الشباب في مباراة الاتحاد

صلاح سليمان

صلاح سليمان : الزمالك قادر على حل أزمة القيد

من السعودية.. أصالةتخطف الأنظار في جلسة تصوير بمناسبة رأس السنة

أصالةتخطف الانظار في جلسة تصوير بالعلا بمناسبة رأس السنة
أفضل سيارة مستعملة اقتصادية للسيدات في مصر

شيفروليه أفيو موديل 2010
الأرخص في المجموعة.. سعر ومواصفات بي إم دبليو 118 ‏الهاتشباك في مصر

بي إم دبليو 118
بالبيجامة..هنا الزاهد رفقة عائلتها احتفالا بقدوم 2026

هنا الزاهد رفقة عائلتها احتفالا بقدوم 2026
طارق جميل

انفصال مهني بعد 14 عامًا.. طارق جميل سعيد ينهي علاقته القانونية بعمرو أديب

طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

على طريقة فيلم Home Alone.. طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

نادر أبو الليف

أبو الليف بعد نجاح أغنيته كده كتير: أصبحنا ننسى أننا بشر من لحم ودم

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

