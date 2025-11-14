سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 14-11-2025

استمر تراجع الذهب في مصر مع بدء تداولات نهاية الأسبوع والمحددة اليوم الجمعة الموافق 14-11-2025.

تراجع الذهب مستمر

وبلغ معدل انخفاض سعر الذهب في مصر إلى نحو 200 جنيه على الأقل داخل محلات الصاغة.

انخفاض مستمر

على مدار الأسابيع الماضية وصل معدل هبوط الذهب إلى ما يقارب من 300 جنيه ليصل مجمل ما فقده حتى الآن أكثر من 500 جنيه.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر جرام الذهب نحو 5390 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6160 جنيه للبيع و6205 جنيهات للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكبر انتشارا نحو 5390 جنيها للبيع و5430 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4602 جنيه للبيع و4654 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3593 جنيها للبيع و3620 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 43.12 ألف جنيه للبيع و 43.44 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4052 دولارا للبيع و4053 دولارا للشراء.

شعبة الذهب

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في السوق المحلية شهدت خلال الأسبوع الماضي تراجعًا محدودًا وسط حالة من التذبذب والتحركات العرضية، متأثرة بالاستقرار النسبي في أسعار الذهب عالميًا وتراجع الطلب على المعدن كملاذ آمن، مشيرا إلى أن الاستقرار لن يستمر طويلا وسيغير الذهب اتجاهه مع ظهور بيانات جديدة تكشف توقعات الفائدة الأمريكية، وقد تشهد الأسواق تطورات عاصفة.

سعر الذهب عيار 21

وأوضح واصف أن الذهب عيار 21 سجل انخفاضًا بنسبة 0.19% بما يعادل 10 جنيهات، حيث اختتم تعاملات الأسبوع عند 5345 جنيهًا للجرام مقارنة بـ 5355 جنيهًا في بداية الأسبوع، بعدما بلغ أعلى مستوى له عند 5365 جنيهًا وأدنى مستوى عند 5260 جنيهًا للجرام.

وأضاف أن التحركات الحالية في السوق المحلية تأتي بالتوازي مع الأداء العرضي للذهب عالميًا، حيث استقرت الأونصة قرب المستوى النفسي 4000 دولار دون اتجاه واضح، مع بقاء مؤشرات الزخم في حالة حيادية واستمرار حالة الترقب لدى المستثمرين لبيانات الاقتصاد الأمريكي القادمة.

وأشار واصف إلى أن تأثير سعر صرف الدولار على الذهب المحلي كان محدودًا خلال الأسبوع الماضي، موضحًا أن السوق تعتمد حاليًا بشكل أكبر على تحركات الذهب العالمية أكثر من ارتباطه المباشر بسعر الدولار في البنوك.

ولفت إلى أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية ارتفع إلى 7.74 مليار دولار في سبتمبر مقابل 7.26 مليار دولار في أغسطس، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في موقف العملة الأجنبية.