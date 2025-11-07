آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 7-11-2025

استقر سعر الذهب في مصر بأول تعاملات اليوم الجمعة 7-11-2025 داخل محلات الصاغة المصرية بدون أي تغيير.

سعر الذهب اليوم

وسجلت أعيرة الذهبية استقرارا داخل محلات الصاغة بالنسبة للجرام الواحد منذ آخر تداول له أمس.

تذبذب الذهب

مع انتهاء تعاملات أمس الخميس، فقد سعر الذهب ما يقارب من 25 جنيه بعد صعود طفيف له في مستهل تعاملات نفس اليوم، ليستمر بذلك تراجع المعدن الأصفر داخل محلات الصاغة.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6034 جنيه للبيع و 6091 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5280 جنيه للبيع و5330 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4525 جنيه للبيع و 4568 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3520 جنيه للبيع و 3553 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 42.24 ألف جنيه للبيع و 42.64 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وبلغ أوقية الذهب نحو 3987 دولار للبيع و 3988 دولار للشراء.

توقعات الذهب

وتوقع المحللون أن يشهد الربع الأخير من 2025 استمرار في التقلبات السعرية مع ميل صاعد وذلك إذا استمرت توقعات خفض الفائدة الأمريكية قوية واستمرت مشتريات البنوك المركزية وصناديق الاستثمار، لكنه لم يستبعد احتمالات تصحيح مؤقت للأسعار حال تحسن الدولار أو انخفاض تدفقات المستثمرين على صناديق الذهب.

نصائح للمستثمرين

وفيما يتعلق بنصائح المستثمرين، شدد إمبابي على أهمية الشراء على مراحل لأصحاب الرؤية طويلة المدى، لتجنب مخاطر التوقيت الخاطئ للسوق، أما المضاربون قصيرو الأجل فعليهم الحذر من ارتفاع مستوى التقلبات وتحديد نقاط وقف خسارة واضحة، مؤكدًا أن الذهب لا يزال أصلًا جذاب على المدى الطويل رغم بلوغه مستويات مرتفعة.

اسباب ارتفاع أسعار الذهب عالميًا

وحول العوامل الخارجية المؤثرة، فإن زيادة مشتريات الصين من الذهب سواء من جانب البنك المركزي أو المستثمرين الأفراد، ساهمت بقوة في دعم الأسعار العالمية خلال العامين الماضيين، ضمن توجه عالمي لتقليل الإعتماد على الدولار.

كما أن استمرار هذه السياسة في 2026 قد يدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع ما لم تحدث تحولات مفاجئة في السياسة النقدية العالمية أو قوة الدولار الأمريكي.

ويتأثر السوق المصري بشكل مباشر بالتغيرات في الأسعار العالمية لكونه سوق غير منتج للذهب ويعتمد بشكل رئيسي على الاستيراد.