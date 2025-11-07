قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد التعادل مع فنزويلا في كأس العالم
بعد خسارة الكرة الذهبية.. هل تمنح فيفا جائزة "ذا بيست" لـ محمد صلاح؟
منتخب مصربـ 10 لاعبين يتعادل مع فنزويلا في كأس العالم تحت 17 سنة
الفراعنة في الصدارة .. ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد التعادل مع فنزويلا في كأس العالم
تبدأ من 100 جنيه.. رابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2025
عامل دوشة.. القبض على قائد دراجة نارية في الغربية
إقبال متزايد وتنظيم متميز داخل 3 مقار انتخابية بالعراق لتسهيل تصويت الجالية
قصر حجز تذاكر زيارة المتحف الكبير غداً على الموقع الإلكتروني | تفاصيل
تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
شوقي علام: الخلع حمى المرأة من الضرر والظلم.. والقانون ليس بعيدا عن روح الشريعة
تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور
سوريا .. إصابة 3 مدنيين بانفجار لغم من مخلفات النظام قرب إدلب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 7-11-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر الذهب في مصر بأول تعاملات اليوم الجمعة 7-11-2025 داخل محلات الصاغة المصرية بدون أي تغيير.

سعر الذهب اليوم

وسجلت أعيرة الذهبية استقرارا داخل محلات الصاغة بالنسبة للجرام الواحد منذ آخر تداول له أمس.

هل تبديل الذهب بالذهب حرام

تذبذب الذهب

مع انتهاء تعاملات أمس الخميس، فقد سعر الذهب ما يقارب من 25 جنيه بعد صعود طفيف له في مستهل تعاملات نفس اليوم، ليستمر بذلك تراجع المعدن الأصفر داخل محلات الصاغة.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6034 جنيه للبيع و 6091 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5280 جنيه للبيع و5330 جنيه للشراء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

سعر عيار 18  اليوم

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4525 جنيه للبيع و 4568 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3520 جنيه للبيع و 3553 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 42.24 ألف جنيه للبيع و 42.64 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وبلغ أوقية الذهب نحو 3987 دولار للبيع و 3988 دولار للشراء.

أوقية الذهب

توقعات الذهب

وتوقع المحللون أن يشهد الربع الأخير من 2025 استمرار في التقلبات السعرية مع ميل صاعد وذلك  إذا استمرت توقعات خفض الفائدة الأمريكية قوية واستمرت مشتريات البنوك المركزية وصناديق الاستثمار، لكنه لم يستبعد احتمالات تصحيح مؤقت للأسعار حال تحسن الدولار أو انخفاض تدفقات المستثمرين على صناديق الذهب.

اسعار الذهب اليوم الخميس

نصائح للمستثمرين 

وفيما يتعلق بنصائح المستثمرين، شدد إمبابي على أهمية الشراء على مراحل لأصحاب الرؤية طويلة المدى، لتجنب مخاطر التوقيت الخاطئ للسوق، أما المضاربون قصيرو الأجل فعليهم الحذر من ارتفاع مستوى التقلبات وتحديد نقاط وقف خسارة واضحة، مؤكدًا أن الذهب لا يزال أصلًا جذاب على المدى الطويل رغم بلوغه مستويات مرتفعة.

اسباب ارتفاع أسعار الذهب عالميًا 

وحول العوامل الخارجية المؤثرة، فإن زيادة مشتريات الصين من الذهب سواء من جانب البنك المركزي أو المستثمرين الأفراد، ساهمت بقوة في دعم الأسعار العالمية خلال العامين الماضيين، ضمن توجه عالمي لتقليل الإعتماد على الدولار.

كما أن استمرار هذه السياسة في 2026 قد يدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع ما لم تحدث تحولات مفاجئة في السياسة النقدية العالمية أو قوة الدولار الأمريكي.

ويتأثر السوق المصري بشكل مباشر بالتغيرات في الأسعار العالمية لكونه سوق غير منتج للذهب ويعتمد بشكل رئيسي على الاستيراد.

سعر الذهب مصر سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الجنيه الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

محمد رمضان و والده

موعد ومكان جنازة والد محمد رمضان

ترشيحاتنا

ميسي

إنتر ميامي يخطط لتكريم ميسي بـ مكافأة خالدة.. خطوة لم يفعلها برشلونة

التمدد الكوني

دراسة تهز علم الفلك الحديث .. هل بدأ الكون في التباطؤ؟

كريستيانو رونالدو

أسطول من السيارات الفارهة.. لماذا لا يستخدمها رونالدو في القيادة؟

بالصور

علامات تستدعي توقف النساء عن تناول القهوة

علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة
علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة
علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة

نشرة المرأة والمنوعات | صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء.. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بسرطان الجلد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أخبار السيارات| أبواب تسلا تثير ذعر العالم.. واستدعاء مليون سيارة تويوتا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

تويوتا هايلوكس الجديدة تكشف عن وجهها قبل إطلاقها عالميًا الأسبوع المقبل

تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس

فيديو

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

إنجى عبدالله

لم يعد ينفع سوى الدعاء.. تدهور الحالة الصحية لـ إنجي عبد الله بعد إصابتها بورم جذع المخ

وفاة والد محمد رمضان

انهيار شقيقة محمد رمضان بعد دفن والده.. والعزاء الأحد بمسجد الشرطة

سيارة محمد رمضان

بدون نمر و لا لوحة .. سيارة محمد رمضان تخطف الأنظار في جنازة والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد