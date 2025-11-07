نستعرض أسعار الذهب اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 وذلك وفقًا للتعاملات الجارية بدون إضافة مصنعية، وفيما يلي قائمة بأسعار البيع والشراء لمختلف الأعيرة والمنتجات الذهبية.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة (بدون مصنعية)

عيار 24: بيع 6120 جنيه – شراء 6085 جنيه

عيار 22: بيع 5610 جنيه – شراء 5580 جنيه

عيار 21: بيع 5355 جنيه – شراء 5325 جنيه

عيار 18: بيع 4590 جنيه – شراء 4565 جنيه

عيار 14: بيع 3570 جنيه – شراء 3550 جنيه

عيار 12: بيع 3060 جنيه – شراء 3045 جنيه

الأونصة: بيع 190355 جنيه – شراء 189285 جنيه

الجنيه الذهب: بيع 42840 جنيه – شراء 42600 جنيه

الأونصة بالدولار: 4008.00 دولار

أسعار الذهب اليوم الجمعة

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 6120 جنيه للبيع مقابل 6085 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر عيار 22 نحو 5610 جنيه للبيع و5580 جنيه للشراء.

أما الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصري، فقد سجل 5355 جنيه للبيع و5325 جنيه للشراء، بينما جاء سعر عيار 18 عند 4590 جنيه للبيع و4565 جنيه للشراء.

وسجل الذهب عيار 14 نحو 3570 جنيه للبيع و3550 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر عيار 12 حوالي 3060 جنيه للبيع و3045 جنيه للشراء.

وعلى مستوى الأونصة، بلغ سعرها 190355 جنيه للبيع و189285 جنيه للشراء، فيما سجل الجنيه الذهب 42840 جنيه للبيع و42600 جنيه للشراء. أما الأونصة بالدولار فقد سجلت 4008.00 دولار.