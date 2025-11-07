560 جنيها نزولًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

شهد سعر الذهب اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 في مصر حالة من التراجع الملحوظ مقارنة بارتفاع شهده المعدن أمس، ليستقر عيار 21 عند 5340 جنيها مقارنة باعلى قمة 5900 الشهر الماضي.





أسعار الذهب اليوم في مصر

استقر سعر الذهب اليوم على النحو التالي في محلات الصاغة بدون مصنعية:

سعر الذهب عيار 24: 6105 جنيه بيع، و6045 جنيه شراء.

سعر الذهب عيار 22: 5595 جنيه بيع، و5540 جنيه شراء.

سعر الذهب عيار 21: 5340 جنيه بيع، و5290 جنيه شراء.

سعر الذهب عيار 18: 4575 جنيه بيع، و4535 جنيه شراء.

سعر الذهب عيار 14: 3560 جنيه بيع، و3525 جنيه شراء.

سعر الذهب عيار 12: 3050 جنيه بيع، و3025 جنيه شراء.

سعر الأونصة الذهبية: 189820 جنيه بيع، و188045 جنيه شراء.

سعر الجنيه الذهب: 42720 جنيه بيع، و42320 جنيه شراء.

سعر الأونصة بالدولار: 3986.18 دولار.

أسعار جنيه الذهب اليوم عيار 21 في مصر

سجل جنيه الذهب عيار 21 اليوم 42600 جنيه في محلات الصاغة، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات.

وتساوي أسعار الجنيه الذهب قيمة الذهب الخام دون أن تشمل أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة.

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر

تُعد السبائك الذهبية من أهم أدوات الاستثمار الآمن في المعدن الأصفر، ويقبل عليها الأفراد والبنوك حول العالم للحفاظ على القيمة بعيدًا عن تقلبات العملة.

وتختلف تصنيفات السبائك من حيث الوزن والشكل والعيار، بينما تصل درجة نقائها عادة إلى 99.9٪، وهي تباع دون أي مصنعية أو ضرائب.

وجاءت أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر كالتالي:

سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: 15213 جنيهًا.

سبيكة الذهب وزن 5 جرامات: 30425 جنيهًا.

سبيكة الذهب الأونصة (31.1 جرام): 189243 جنيهًا.

حركة سعر الذهب اليوم في مصر

يأتي تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بعد ارتفاع شهده المعدن الأصفر أمس ، نتيجة تقلبات أسعار الاوقية عالميًا التي تأثرت بتوقعات السياسات النقدية في الولايات المتحدة.

ورغم التراجع الطفيف المسجل اليوم، فإن الطلب على الذهب الخام والجنيهات والسبائك ما زال مرتفعًا، خصوصًا بين فئات المستثمرين الذين يعتبرونه ملاذًا آمنًا ضد التضخم وتقلبات الأسواق المالية.

توقعات أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة

يتوقع خبراء سوق الذهب أن تشهد الأسعار استقرارًا نسبيًا خلال الأيام المقبلة، مع ترقب إعلان بيانات التضخم الأمريكية وتحركات الدولار في الأسواق العالمية.

وفي الوقت نفسه، يُرجّح البعض أن أي ارتفاع جديد في أسعار الذهب عالميًا سينعكس مباشرة على سوق الصاغة ، خصوصًا في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.