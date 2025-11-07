قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موضوع خطبة الجمعة .. الأوقاف تحددها بعنوان إدمان الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي
موعد ومكان جنازة والد محمد رمضان
وفاة والد محمد رمضان
التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور
إعادة افتتاح مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجامعة عين شمس بعد تطويره
560 جنيها نزولًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة
ما حكم التسبيح باليد اليسرى؟.. الإفتاء تجيب
محطة قطارات بشتيل.. صرح ضخم لخدمة أهالي الصعيد وتخفيف الضغط عن رمسيس| إنفوجراف
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق.. وفرص أمطار على هذه المناطق
في حالة خطرة.. نقل إسماعيل الليثي للعناية المركزة بعد تعرضه لحادث سير
سياسي موهوب.. ترامب يشيد بزهران ممداني خلال محادثات مغلقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

560 جنيها نزولًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب عيار 21
عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب اليوم  الجمعة 7 نوفمبر 2025 في مصر حالة من التراجع الملحوظ مقارنة بارتفاع شهده المعدن أمس، ليستقر عيار 21 عند 5340 جنيها مقارنة باعلى قمة 5900 الشهر الماضي.

سعر الذهب عيار 21

أسعار الذهب اليوم في مصر

استقر سعر الذهب اليوم على النحو التالي في محلات الصاغة بدون مصنعية:

سعر الذهب عيار 24: 6105 جنيه بيع، و6045 جنيه شراء.

سعر الذهب عيار 22: 5595 جنيه بيع، و5540 جنيه شراء.

سعر الذهب عيار 21: 5340 جنيه بيع، و5290 جنيه شراء.

سعر الذهب عيار 18: 4575 جنيه بيع، و4535 جنيه شراء.

سعر الذهب عيار 14: 3560 جنيه بيع، و3525 جنيه شراء.

سعر الذهب عيار 12: 3050 جنيه بيع، و3025 جنيه شراء.

سعر الأونصة الذهبية: 189820 جنيه بيع، و188045 جنيه شراء.

سعر الجنيه الذهب: 42720 جنيه بيع، و42320 جنيه شراء.

سعر الأونصة بالدولار: 3986.18 دولار.

أسعار جنيه الذهب اليوم عيار 21 في مصر

سجل جنيه الذهب عيار 21 اليوم 42600 جنيه في محلات الصاغة، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات.
وتساوي أسعار الجنيه الذهب قيمة الذهب الخام دون أن تشمل أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة.

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر

تُعد السبائك الذهبية من أهم أدوات الاستثمار الآمن في المعدن الأصفر، ويقبل عليها الأفراد والبنوك حول العالم للحفاظ على القيمة بعيدًا عن تقلبات العملة.

وتختلف تصنيفات السبائك من حيث الوزن والشكل والعيار، بينما تصل درجة نقائها عادة إلى 99.9٪، وهي تباع دون أي مصنعية أو ضرائب.

وجاءت أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر كالتالي:

سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: 15213 جنيهًا.

سبيكة الذهب وزن 5 جرامات: 30425 جنيهًا.

سبيكة الذهب الأونصة (31.1 جرام): 189243 جنيهًا.

 حركة سعر الذهب اليوم في مصر

يأتي تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بعد ارتفاع شهده المعدن الأصفر أمس ، نتيجة تقلبات أسعار الاوقية عالميًا التي تأثرت بتوقعات السياسات النقدية في الولايات المتحدة.

ورغم التراجع الطفيف المسجل اليوم، فإن الطلب على الذهب الخام والجنيهات والسبائك ما زال مرتفعًا، خصوصًا بين فئات المستثمرين الذين يعتبرونه ملاذًا آمنًا ضد التضخم وتقلبات الأسواق المالية.

توقعات أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة

يتوقع خبراء سوق الذهب أن تشهد الأسعار استقرارًا نسبيًا خلال الأيام المقبلة، مع ترقب إعلان بيانات التضخم الأمريكية وتحركات الدولار في الأسواق العالمية.

وفي الوقت نفسه، يُرجّح البعض أن أي ارتفاع جديد في أسعار الذهب عالميًا سينعكس مباشرة على سوق الصاغة ، خصوصًا في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.

أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب أسعار أسعار جنيه الذهب اليوم عيار 21 في مصر أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر سعر الذهب اليوم في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي والزمالك

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين العادية والمستعجلة

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين.. العادية والمستعجلة

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

حادث اسماعيل الليثي

العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث

المونوريل

العد التنازلي بدأ.. موعد انطلاق مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كم يشمل 22 محطة

الناقد إيهاب الخطيب

الأهلي ينهي الاتفاق مع صفقتين من العيار الثقيل في يناير | خاص

الإسكان تستعد لإعلان التفاصيل.. سكان الإيجار القديم أمام 3 بدائل.. اعرف الفرق

الإسكان تستعد لإعلان التفاصيل | سكان الإيجار القديم أمام 3 بدائل .. اعرف الفرق

كرونسلاف يورتشيتش

يورتشيتش: بيراميدز كان الأفضل أمام الزمالك.. وما تعرضنا له غير مقبول

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في مدن ومحافظات مصر اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في مدن ومحافظات الجمهورية اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد