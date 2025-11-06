قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدرديري يثير غضب جماهير الأهلي بمنشور صادم
مرشح لانتخابات النواب يتبرع بأموال حملته لطفل زراعة الكلى في المنوفية
راندا البحيري تنعي أحمد عبدالله: فقدت السينما المصرية واحد من أهم عواميدها على الإطلاق
وزير التعليم: لدينا خطة للتوسع في تطوير منظومة المدارس المصرية اليابانية
جيش الاحتلال يوجه إنذارا جديدا إلى سكان بلدة زوطر الشرقية في لبنان بالإخلاء الفوري
قوات الدعم السريع تعلن موافقتها على هدنة إنسانية بالسودان
سعر الذهب مساء اليوم 6-11-2025.. عيار 21 مفاجأة
قوات الدعم السريع: وافقنا على الهدنة الإنسانية في السودان للسماح بوصول المساعدات
عاتبه على تعاطي المخدرات.. القبض على المتهم بقتل شقيقه في التبين
واشنطن تشهد أطول إغلاق حكومي في تاريخها.. وترامب يطالب بإنهائه فورًا
ما هذا الخبر الصادم؟.. محمد العدل ينعي أحمد عبدالله
عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس
اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم 6-11-2025.. عيار 21 مفاجأة

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

اظهر سعر الذهب في مصر مع أول تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 6-11-2025، ارتفاعا محدودا داخل محلات الصاغة المصرية

الذهب يعاود الصعود

وسجل سعر الذهب زيادة طفيفة في الجرام الواحد بقيمة تبلغ 5 جنيهات في المتوسط وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

تعاملات أسبوعية

علي مدار الأسبوع الجاري شهد سعر جرام الذهب تحركات عديدة كان أبرزها هبوطا بقيمة وصلت إلي 150 جنيه في المتوسط .

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث لمتوسط سعر جرام الذهب نحو 5305 جنيه .

سعر عيار 24 اليوم

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو  6062 حنيه للبيع و 6120 جنيه للشراء

اسعار الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5305 جنيه للبيع و 5355 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة اذبية نحو نحو 4547 جنيه للبيع و 4590 جنيه للشراء

سعر الذهب

سعر عيار 14 اليوم

ووصل سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 3536 جنيه للبيع و 3570 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب إلي 42.44 ألف دنيه للبيع و 42.84 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 3995 دولار للبيع و 3996 دولار للشراء

الذهب يقترب من أدنى مستوياته مع انحسار التوترات التجارية وترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي

الذهب في السوق العالمي 

وسجل سعر الذهب في السوق المحلية ارتفاعا بنحو 54% منذ بداية عام 2025 يعود إلى مزيج من العوامل العالمية والمحلية، أبرزها موجة الشراء القوية من صناديق الاستثمار في الذهب (ETFs) والبنوك المركزية حول العالم، إلى جانب توقعات خفض الفائدة الأمريكية، مما جعل الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب أكثر جاذبية.

الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية والبحث عن ملاذات آمنة

كما أن الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية دفعت المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة، فيما زاد محليا تأثير تراجع الجنيه المصري وارتفاع معدلات التضخم على الأسعار بالعملة المحلية مشيرًا إلى أن كل هذه العوامل مجتمعة كانت وراء القفزة السعرية الكبيرة في المعدن الأصفر خلال العام الجاري.

الذهب يستقر في آسيا بعد قفزة حادة بدعم من تراجع الدولار ومخاوف الإغلاق الحكومي الأمريكي

كما أن سياسات البنوك المركزية في أمريكا وأوروبا لعبت دور محوري في دعم الإتجاه الصعودي، حيث  أن توقعات خفض الفائدة تقلل من تكلفة الفرصة لحيازة الذهب، ما يعزز الطلب عليه كمخزن للقيمة بينما واصلت البنوك المركزية حول العالم شراء الذهب لتقليل الاعتماد على الدولار وتنويع احتياطياتها النقدية.

ارتفاع الطلب المحلي على السبائك والعملات الذهبية

وارتفع الطلب المحلي على السبائك والعملات الذهبية بشكل ملحوظ مع زيادة المخاوف التضخمية في حين أن المعروض المحلي محدود لاعتماده الكبير على الاستيراد وإعادة التدوير، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين السعر المحلي والعالمي في فترات تقلب الدولار.

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

هدير عبد الرازق

في حالة انهيار.. هدير عبد الرازق داخل "سجن النسا" عقابا على خدش الحياء

محافظ المنيا خلال اللقاء

كدواني: انضمام المنيا للمرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل نقلة نوعية في مستوى الخدمات

جانب من جولة محافظ سوهاج

محافظ سوهاج يتفقد مستوى الخدمات بـالطليحات.. ويوجه بعدد من الإجراءات الفورية

جامعة سوهاج

بمشاركة 100 ورقة عمل.. المؤتمر الدولي الرابع بتربية سوهاج يناقش مستقبل التعليم والذكاء الاصطناعي

بالصور

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المتهمين

الأمن يضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

