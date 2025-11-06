قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا
ننشر توصيات الندوة الدولية المشتركة بين الأزهر والشئون الإسلامية السعودية لتعزيز قيم الوسطية
جيش الاحتلال يعلن عن إنذار عاجل بعد قليل لسكان جنوب لبنان
سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة
تعليمات أخيرة.. 12 معلومة عن مباراة الزمالك وبيراميدز بـ السوبر المصري
قطع المياه عن بعض مناطق جنوب الجيزة مساء الجمعة.. تعرف عليها
استعدادات البعثات المصرية في الخارج لانتخابات مجلس النواب 2025
آلية دول الجوار الثلاثية.. تفاصيل المباحثات بين مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا
لائحة السوبر| ركلات جزاء أم وقت إضافي بلقاءات نصف النهائي حال التعادل
كولر ومانويل جوزيه الأكثر تتويجا بالسوبر المصري
غرفة ملابس الأهلي قبل لقاء السوبر أمام سيراميكا كليوباترا.. صور
مرموش Vs صلاح.. موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي
تحقيقات وملفات

عيار 21 يرتفع بعد آخر زيادة.. سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب
الذهب
إسراء عبدالمطلب

استقر سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 بمنتصف تعاملات الصاغة، محافظًا على آخر زيادة سجلها أمس الأربعاء. 

وجاء هذا الاستقرار بعد فترة من التقلبات التي شهدها السوق المحلي نتيجة تحركات الذهب العالمية وتغيرات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري. 

سجل الذهب العالمي في العقود الفورية مستوى 4005.49 دولار للأوقية، فيما بلغت العقود الآجلة 4014.70 دولار للأوقية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار المعدن النفيس في الأسواق المحلية.

الذهب يقترب من أدنى مستوياته مع انحسار التوترات التجارية وترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي
 

أسعار الذهب في مصر اليوم

  • عيار 24: 6080 جنيهًا للبيع دون حساب الضريبة والمصنعية.
  • عيار 21: 5320 جنيهًا للبيع دون حساب الضريبة والمصنعية.
  • عيار 18: 4560 جنيهًا للبيع دون حساب الضريبة والمصنعية.
  • سعر الجنيه الذهب: 42560 جنيهًا للبيع دون حساب الضريبة والمصنعية.

تحليل الاتجاهات

شهدت الأسواق المصرية ارتفاعًا طفيفًا في أسعار الذهب خلال الأيام الأخيرة، متأثرًا بعدة عوامل أبرزها تحركات الدولار الأمريكي، والطلب العالمي على المعدن كملاذ آمن أمام التقلبات الاقتصادية. 

ويظل عيار 21 الأكثر طلبًا في السوق المصري نظرًا لاعتماده كمقياس أساسي لتسعير المشغولات الذهبية اليومية. بينما يظل عيار 24 خيارًا مفضلًا للمستثمرين الباحثين عن أعلى درجات النقاء.

ويشير الخبراء إلى أن استقرار الذهب المحلي مرتبط بشكل مباشر بأسعار المعدن في الأسواق العالمية وبمستوى العرض والطلب في السوق المصري. 

كما أن أي ارتفاع في سعر الدولار يؤدي عادةً إلى زيادة أسعار الذهب محليًا، إذ يربط التجار سعر البيع بالأسواق الدولية. 

ويستمر الذهب في لعب دور الملاذ الآمن للمستثمرين خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي، ما يجعل متابعته اليومية ضرورية لمستثمري الصاغة والمواطنين على حد سواء.

ومع توقعات السوق العالمية باستمرار تقلب أسعار الذهب، ينصح الخبراء بمتابعة الأسعار باستمرار واستثمار الفترات التي يشهد فيها المعدن استقرارًا نسبيًا. 

وتبقى حركة الطلب على الذهب مرتبطة أيضًا بالقدرة الشرائية للمواطنين وموسمية المناسبات التي تزيد من استهلاك المشغولات الذهبية، مثل حفلات الزواج والمواسم الاحتفالية.

الذهب سعر الذهب أسعار الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب عيار 18

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

الاهلي

قدراته لا تؤهله.. مجدي عبد الغني يهاجم نجم الأهلي

وفد العاملين بالنيابات يواصل زيارته للبحرين بلقاء نائب رئيس مجلس النواب

وفد العاملين بالنيابات يواصل زيارته للبحرين بلقاء نائب رئيس مجلس النواب

أبرز المشاركين في أعمال الندوة

نقيب التمريض: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة في القيادة وصنع القرار

الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها

الأنبا مكاريوس يشارك في نهضة كنيسة مارجرجس بصفط الشرقية ويؤكد في كلمته: "لا تخف"

بالصور

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

