عيار 21 يرتفع بعد آخر زيادة.. سعر الذهب اليوم في مصر

استقر سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 بمنتصف تعاملات الصاغة، محافظًا على آخر زيادة سجلها أمس الأربعاء.

وجاء هذا الاستقرار بعد فترة من التقلبات التي شهدها السوق المحلي نتيجة تحركات الذهب العالمية وتغيرات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

سجل الذهب العالمي في العقود الفورية مستوى 4005.49 دولار للأوقية، فيما بلغت العقود الآجلة 4014.70 دولار للأوقية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار المعدن النفيس في الأسواق المحلية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 6080 جنيهًا للبيع دون حساب الضريبة والمصنعية.

6080 جنيهًا للبيع دون حساب الضريبة والمصنعية. عيار 21: 5320 جنيهًا للبيع دون حساب الضريبة والمصنعية.

5320 جنيهًا للبيع دون حساب الضريبة والمصنعية. عيار 18: 4560 جنيهًا للبيع دون حساب الضريبة والمصنعية.

4560 جنيهًا للبيع دون حساب الضريبة والمصنعية. سعر الجنيه الذهب: 42560 جنيهًا للبيع دون حساب الضريبة والمصنعية.

تحليل الاتجاهات

شهدت الأسواق المصرية ارتفاعًا طفيفًا في أسعار الذهب خلال الأيام الأخيرة، متأثرًا بعدة عوامل أبرزها تحركات الدولار الأمريكي، والطلب العالمي على المعدن كملاذ آمن أمام التقلبات الاقتصادية.

ويظل عيار 21 الأكثر طلبًا في السوق المصري نظرًا لاعتماده كمقياس أساسي لتسعير المشغولات الذهبية اليومية. بينما يظل عيار 24 خيارًا مفضلًا للمستثمرين الباحثين عن أعلى درجات النقاء.

ويشير الخبراء إلى أن استقرار الذهب المحلي مرتبط بشكل مباشر بأسعار المعدن في الأسواق العالمية وبمستوى العرض والطلب في السوق المصري.

كما أن أي ارتفاع في سعر الدولار يؤدي عادةً إلى زيادة أسعار الذهب محليًا، إذ يربط التجار سعر البيع بالأسواق الدولية.

ويستمر الذهب في لعب دور الملاذ الآمن للمستثمرين خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي، ما يجعل متابعته اليومية ضرورية لمستثمري الصاغة والمواطنين على حد سواء.

ومع توقعات السوق العالمية باستمرار تقلب أسعار الذهب، ينصح الخبراء بمتابعة الأسعار باستمرار واستثمار الفترات التي يشهد فيها المعدن استقرارًا نسبيًا.

وتبقى حركة الطلب على الذهب مرتبطة أيضًا بالقدرة الشرائية للمواطنين وموسمية المناسبات التي تزيد من استهلاك المشغولات الذهبية، مثل حفلات الزواج والمواسم الاحتفالية.