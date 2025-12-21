الحرارة هتوصل 6 درجات.. الأرصاد تعلن عن موجة برد لمدة أسبوع

مع بداية فصل الشتاء رسمياً اليوم الأحد 21 ديسمبر، شهدت حالة الطقس في مصر أجواء باردة منذ الصباح الباكر وتستمر معنا خلال الثلاثة أشهر المقبلة لحين انتهاء الشتاء، حيث تبدأ التقلبات الجوية الشديدة خلال الأيام المقبلة مع برودة الأجواء بشكل ملحوظ وانخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار خاصة في أواخر العام وشهر يناير الذي يشهد أبرد ليالي الشتاء .

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من غداً الأثنين وحتى الجمعة 26 ديسمبر 2025 على معظم أنحاء البلاد.

بداية فصل الشتاء رسميا

طقس شديد البرودة صباحاً

وتوقعت الأرصاد، أن تشهد البلاد طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة في الصباح الباكر وخلال فترات الليل على أغلب الأنحاء حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى على المدن الجديدة بالقاهرة من 8 لـ 9 درجات، وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء من 5 لـ 6 درجات.

انخفاض درجات الحرارة

وأكدت الهيئة أنّ المدن الجديدة والمحافظات ذات الظهير الصحراوي تُصبح أكثر تأثرًا بانخفاض درجات الحرارة، خاصة مع بداية ساعات المساء وطوال فترات الليل والصباح الباكر، إذ تتراوح الحرارة الصغرى بين 5 و7 درجات.

حالة الطقس غدا

فرص أمطار على هذه المناطق

وتتوافر فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، حيث تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق، بجانب نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

شبورة مائية كثيفة

وحذرت الهيئة، من شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا من 3 لـ9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

حالة الطقس لمدة اسبوع

الحرارة في القاهرة 22 درجة

وعن حالة الطقس مع بداية فصل الشتاء رسمياً، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى المصرية"، إن درجات الحرارة على القاهرة الكبرة متوقع أن تسجل 22 درجة مئوية، مؤكدة أن الطقس معتدل، ولكن خلال فترات الليل والصباح الباكر، هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وستصل من 10 إلى 12 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

الحرارة تصل 6 درجات في الصعيد

وتابعت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن بعض المناطق ومحافظات شمال الصعيد ستصل من 5 إلى 6 درجات مئوية، مؤكدة أن سيكون هناك نشاط نسبي للرياح مما يجعلنا نشعر ببعض البرودة.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستستمر حول المعدلات الطبيعية حتى نهاية هذا الأسبوع، مؤكدة أن الشبورة المائية متواجدة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.