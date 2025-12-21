أول أيام الشتاء.. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

كشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025، مع انطلاق فصل الشتاء رسميًا على مصر.

وأكدت الهيئة أن البلاد ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال الصباح الباكر وفترات الليل على أغلب الأنحاء، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى في المدن الجديدة بالقاهرة بين 8 و9 درجات، بينما تتراوح على شمال الصعيد ووسط سيناء بين 5 و7 درجات، ليسود طقس شديد البرودة صباحًا، معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وأوضحت الأرصاد في بيان رسمي عبر صفحتها على فيسبوك، أن شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا ستتشكل صباح اليوم من الساعة 3 وحتى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على هذه المناطق.

كما أشار البيان إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مع ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر بشكل كبير.

وأضافت الهيئة أن هناك نشاطًا للرياح أحيانًا على فترات متقطعة في القاهرة الكبرى، ما يزيد الإحساس بالبرودة.

الطقس الشتوي خلال فصل الشتاء 2025

وبخصوص فصل الشتاء لعام 2025، أوضحت الهيئة أن فصل الشتاء يبدأ رسميًا يوم الأحد 21 ديسمبر ويستمر لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا.

وتابعت الهيئة أن هناك فرصًا لتكون شبورة مائية كثيفة وأحيانًا ضباب على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مما يستلزم الحذر أثناء القيادة خاصة في الصباح الباكر.

كما أكدت الهيئة أن البلاد قد تتأثر أحيانًا بوجود منخفضات جوية على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، قد تصاحبها أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية، وأحيانًا مصحوبة بتساقط حبات البرد، خاصة على السواحل الشمالية للبلاد، مع امتدادها أحيانًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما تبقى معظم مناطق وسط وجنوب الصعيد جافة مع فرص ضعيفة جدًا لسقوط الأمطار.

وأشار التقرير إلى أن امتداد المرتفع السيبيري قد يؤدي إلى موجات شديدة البرودة أحيانًا، مما يزيد فرص تكون الصقيع على المزروعات في بعض مناطق وسط سيناء وشمال الصعيد.

توقعات الأرصاد الفصلية لشتاء 2025

وأوضحت التنبؤات الفصلية للهيئة أن معدلات سقوط الأمطار ودرجات الحرارة في شمال البلاد خلال شتاء 2025 ستكون حول إلى أعلى من المعدلات المناخية المعتادة.

ويؤكد الخبراء أن التقلبات الجوية في هذا الشتاء ستتسم بالتباين بين انخفاض الحرارة في بعض الأيام وارتفاع نسبي في أيام أخرى، مع ضرورة متابعة الشبورة المائية والصقيع وتأثيرهما على الطرق والمزروعات.

ويظل الشتاء فرصة لتأثر البلاد أحيانًا بحالات عدم استقرار جوي قصيرة الأمد نتيجة منخفضات متحركة من البحر المتوسط، بينما تمتاز مناطق وسط وجنوب الصعيد بالطقس المستقر والجاف بشكل عام خلال معظم فترات فصل الشتاء.

وتوصي الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر في فترات الصباح الباكر والليل، واتباع الإرشادات المرورية والاحترازية خلال تكون الشبورة المائية أو تساقط الأمطار.