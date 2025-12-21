قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلطجة بالسلاح الأبيض في قلب بنها| تشويه شاب داخل محل ملابس وصراخ أم: "مش هسيب حق ابني"
بعد إخلاء سبيله ..إبراهيم سعيد من مدرجات التتش لـ برش القسم | القصة الكاملة
نواب الشيوخ يرحبون بتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء.. ومطالب بتقنيات حديثة لكشفها
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في خلق الضفادع.. اليوم
قرار وزاري .. حركة تنقلات وتكليفات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن
طرد وهدف قاتل وتدخل الـ var.. لقطات مثيرة بلقاء الزمالك والحرس
المحافظات تشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين.. تفاصيل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض أعباء الدين
محمد صلاح في أحدث ظهور من مران المنتخب.. شاهد
وفاة الشيخ عبدالسلام أبو سليمان البياضي أحد أعمدة القضاء العرفي بالإسماعيلية وسيناء
آخر الأوضاع بالقطاع| تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.. اقتحام المئات للمسجد الأقصى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أول أيام الشتاء.. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

أول أيام الشتاء.. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة
أول أيام الشتاء.. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة
إسراء عبدالمطلب

كشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025، مع انطلاق فصل الشتاء رسميًا على مصر. 

وأكدت الهيئة أن البلاد ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال الصباح الباكر وفترات الليل على أغلب الأنحاء، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى في المدن الجديدة بالقاهرة بين 8 و9 درجات، بينما تتراوح على شمال الصعيد ووسط سيناء بين 5 و7 درجات، ليسود طقس شديد البرودة صباحًا، معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وأوضحت الأرصاد في بيان رسمي عبر صفحتها على فيسبوك، أن شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا ستتشكل صباح اليوم من الساعة 3 وحتى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على هذه المناطق.

كما أشار البيان إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مع ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر بشكل كبير. 

وأضافت الهيئة أن هناك نشاطًا للرياح أحيانًا على فترات متقطعة في القاهرة الكبرى، ما يزيد الإحساس بالبرودة.

موعد فصل الشتاء

الطقس الشتوي خلال فصل الشتاء 2025

وبخصوص فصل الشتاء لعام 2025، أوضحت الهيئة أن فصل الشتاء يبدأ رسميًا يوم الأحد 21 ديسمبر ويستمر لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا. 

وتابعت الهيئة أن هناك فرصًا لتكون شبورة مائية كثيفة وأحيانًا ضباب على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مما يستلزم الحذر أثناء القيادة خاصة في الصباح الباكر.

كما أكدت الهيئة أن البلاد قد تتأثر أحيانًا بوجود منخفضات جوية على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، قد تصاحبها أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية، وأحيانًا مصحوبة بتساقط حبات البرد، خاصة على السواحل الشمالية للبلاد، مع امتدادها أحيانًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما تبقى معظم مناطق وسط وجنوب الصعيد جافة مع فرص ضعيفة جدًا لسقوط الأمطار.

وأشار التقرير إلى أن امتداد المرتفع السيبيري قد يؤدي إلى موجات شديدة البرودة أحيانًا، مما يزيد فرص تكون الصقيع على المزروعات في بعض مناطق وسط سيناء وشمال الصعيد.

توقعات الأرصاد الفصلية لشتاء 2025

وأوضحت التنبؤات الفصلية للهيئة أن معدلات سقوط الأمطار ودرجات الحرارة في شمال البلاد خلال شتاء 2025 ستكون حول إلى أعلى من المعدلات المناخية المعتادة. 

ويؤكد الخبراء أن التقلبات الجوية في هذا الشتاء ستتسم بالتباين بين انخفاض الحرارة في بعض الأيام وارتفاع نسبي في أيام أخرى، مع ضرورة متابعة الشبورة المائية والصقيع وتأثيرهما على الطرق والمزروعات.

ويظل الشتاء فرصة لتأثر البلاد أحيانًا بحالات عدم استقرار جوي قصيرة الأمد نتيجة منخفضات متحركة من البحر المتوسط، بينما تمتاز مناطق وسط وجنوب الصعيد بالطقس المستقر والجاف بشكل عام خلال معظم فترات فصل الشتاء. 

وتوصي الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر في فترات الصباح الباكر والليل، واتباع الإرشادات المرورية والاحترازية خلال تكون الشبورة المائية أو تساقط الأمطار.

الطقس حالة الطقس الشتاء فصل الشتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

ترشيحاتنا

دعاء أول رجب مكتوب

دعاء أول رجب مكتوب.. ردد 5 كلمات يفتحها الله عليك فتحا عجيبا

حكم صيام رجب

حكم صيام أول رجب وهل بدعة محرمة.. وماذا قال عنه النبي؟ اعرف آراء الفقهاء

رمضان عبد المعز

رمضان عبدالمعز: لا تشمتوا بأهل البلاء والإيمان الحق يمنع الأذى وتتبع العورات

بالصور

إلهام شاهين تجمع بين الأناقة والبساطة في إطلالتها بالمؤتمر الدولي للتميز.. صور

لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب
لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب
لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب

الكشف الطبي على 450 مريضا في قافلة بكفر صقر بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

أورمان الشرقية تطلق حملة "ستر ودفا وإطعام" لدعم الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

أسما شريف منير تخطف الأنظار بالحجاب والاحتشام

اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد