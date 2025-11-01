قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الموسيقيين: افتتاح المتحف الكبير بداية جديدة لمستقبل أكثر إشراقًا يليق بمصر
موعد مباراة الزمالك أمام الطلائع فى الدوري المصري والقناة الناقلة
رسميًا.. انطلاق فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة وملوك ورؤساء دول العالم
هنا التاريخ.. أهالي الأقصر والسائحين أمام الشاشات العملاقة لمتابعة افتتاح المتحف الكبير
افتتاح المتحف المصري الكبير.. الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع قادة العالم
مدير أكاديمية الفنون بروما: المتحف المصري الكبير جسر حضاري يربط الماضي العريق بالحاضر والمستقبل
مجدي يعقوب: العناية بالإنسان أيا كان دينه أعظم هدية قدمتها حضارتنا للعالم
«الطب مهنة مقدسة».. مجدي يعقوب: الجراح المصري القديم عالج القلوب على ضوء المشاعل
أهلا بكم فى أرض السلام.. سماء المتحف المصرى الكبير ترحب بالضيوف
سلمي أبو ضيف وهدي المفتي واحمد مالك وغزي يشاركون فى احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير
عقب افتتاح المتحف المصري الكبير رسميا.. سعر الذهب مساء اليوم السبت 1-11-2025
الرئيس السيسي يستقبل الرئيس الفلسطيني أبو مازن في احتفالية المتحف المصري الكبير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عقب افتتاح المتحف المصري الكبير رسميا.. سعر الذهب مساء اليوم السبت 1-11-2025

يشهد سعر الذهب في مصر استقرارا على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة بالتزامن مع بدء احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، قبل قليل، بحضور الرئيس الفتاح السيسي وقرينته.

الذهب عقب احتفالات المتحف المصري الكبير

وحافظ المعدن الأصفر على استقراره داخل الأسواق المختلفة دون تغييير بعد تراجعه بقيمة 25 جنيها في أول تعاملات مساء اليوم، السبت الموافق 1-11-2025.

تحركات الذهب

وشهد سعر الذهب زيادة 55 جنيها مساء أمس، الجمعة، إلا أنه فقد 25 جنيها منها في أول تعاملات مساء اليوم.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

تذبذب سعر الذهب

وصعد سعر الذهب في تداولات أمس، الجمعة، بمقدار 55 جنيها في تداولات أمس

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب اليوم نحو 5300 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم 

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6057 جنيها للشراء و6114 جنيها للشراء.

اسعار الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 21 اليوم 

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5300 جنيه للبيع و5350 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم 

وصل سعر عيار 18 الأوسط تداولا بين الأعيرة الذهبية إلى نحو 4542 جنيه للبيع و4585 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم 

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3533 جنيها للبيع 3566 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 42.4 ألف جنيه للبيع و42.8 ألف جنيه للشراء.

مجلس الذهب العالمي

أعلن مجلس الذهب العالمي عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من عام 2025 ليصل إلى إجمالي 9.9 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة - 14% عن مشتريات الربع الثاني من نفس العام، والذي كان قد سجل مشتريات إجمالية بقيمة 11.5 طن.

كما انخفضت مشتريات الربع الثالث من عام 2025 عن نفس الفترة من العام الماضي 2024 منخفضة بنسبة 5%.

الذهب يسجل مستويات قياسية جديدة وسط توقعات بخفض الفائدة وتصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين

سجلت مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثالث من العام سجل 4.4 طن، لتنخفض بنسبة - 15% عن مشتريات الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 5.1 طن، كما جاءت أقل من مشتريات الربع الثاني من 2025 التي كانت عند 5.7 طن.

أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثالث من عام 2025، فقد سجلت 5.6 طن مرتفعة بنسبة 5% بالمقارنة مع مشتريات الربع الثالث 2024 التي كانت عند 5.3 طن، ولكن أقل من مشتريات الربع الثاني من العام الجاري من السبائك والعملات الذهبية عند 5.9 طن، بحسب بيانات نشرتها منصة “جولد بيليون” نقلاً عن مجلس الذهب العالمي.

انخفاض الجنيه الذهب

وأشار مجلس الذهب العالمي إلى أن انخفاض مبيعات المشغولات الذهبية قد أصاب منطقة الشرق الأوسط بأكملها، حيث أثر الارتفاع الحاد في أسعار الذهب على القدرة على الشراء، وشجع على إعادة بيع بعض المشغولات الذهبية، كما أثرت الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية سلبًا على ثقة المستهلكين.

سعر الذهب اليوم مال واعمال اخبار مصر أقل سعر ذهب اليوم أعلي سعر ذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر عيار 18 اليوم

