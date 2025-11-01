عقب افتتاح المتحف المصري الكبير رسميا.. سعر الذهب مساء اليوم السبت 1-11-2025

يشهد سعر الذهب في مصر استقرارا على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة بالتزامن مع بدء احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، قبل قليل، بحضور الرئيس الفتاح السيسي وقرينته.

الذهب عقب احتفالات المتحف المصري الكبير

وحافظ المعدن الأصفر على استقراره داخل الأسواق المختلفة دون تغييير بعد تراجعه بقيمة 25 جنيها في أول تعاملات مساء اليوم، السبت الموافق 1-11-2025.

تحركات الذهب

وشهد سعر الذهب زيادة 55 جنيها مساء أمس، الجمعة، إلا أنه فقد 25 جنيها منها في أول تعاملات مساء اليوم.

تذبذب سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب اليوم نحو 5300 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6057 جنيها للشراء و6114 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5300 جنيه للبيع و5350 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط تداولا بين الأعيرة الذهبية إلى نحو 4542 جنيه للبيع و4585 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3533 جنيها للبيع 3566 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 42.4 ألف جنيه للبيع و42.8 ألف جنيه للشراء.

مجلس الذهب العالمي

أعلن مجلس الذهب العالمي عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من عام 2025 ليصل إلى إجمالي 9.9 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة - 14% عن مشتريات الربع الثاني من نفس العام، والذي كان قد سجل مشتريات إجمالية بقيمة 11.5 طن.

كما انخفضت مشتريات الربع الثالث من عام 2025 عن نفس الفترة من العام الماضي 2024 منخفضة بنسبة 5%.

سجلت مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثالث من العام سجل 4.4 طن، لتنخفض بنسبة - 15% عن مشتريات الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 5.1 طن، كما جاءت أقل من مشتريات الربع الثاني من 2025 التي كانت عند 5.7 طن.

أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثالث من عام 2025، فقد سجلت 5.6 طن مرتفعة بنسبة 5% بالمقارنة مع مشتريات الربع الثالث 2024 التي كانت عند 5.3 طن، ولكن أقل من مشتريات الربع الثاني من العام الجاري من السبائك والعملات الذهبية عند 5.9 طن، بحسب بيانات نشرتها منصة “جولد بيليون” نقلاً عن مجلس الذهب العالمي.

وأشار مجلس الذهب العالمي إلى أن انخفاض مبيعات المشغولات الذهبية قد أصاب منطقة الشرق الأوسط بأكملها، حيث أثر الارتفاع الحاد في أسعار الذهب على القدرة على الشراء، وشجع على إعادة بيع بعض المشغولات الذهبية، كما أثرت الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية سلبًا على ثقة المستهلكين.