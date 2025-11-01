تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

شهد سعر الذهب اليوم في مصر حالة من الاستقرار النسبي بمنتصف تعاملات السبت 1 نوفمبر 2025، بعد ارتفاعات محدودة في بداية اليوم، وسط متابعة دقيقة لتحركات الأسواق العالمية التي ما زالت تلقي بظلالها على سوق الصاغة.



سعر الذهب اليوم في مصر

ولا تزال أسعار الذهب في السوق مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتقلبات الأسواق الدولية، خاصة مع تزايد تأثير أسعار النفط والسياسات النقدية للدول الكبرى، إلى جانب التوترات الجيوسياسية التي تدفع المستثمرين نحو المعدن الأصفر كملاذ آمن.



أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 24: 6114 جنيهًا للبيع، و6057 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 21: 5350 جنيهًا للبيع، و5300 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 18: 4585 جنيهًا للبيع، و4542 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 14: 3566 جنيهًا للبيع، و3533 جنيهًا للشراء

سعر الجنيه الذهب: 42800 جنيهًا للبيع، و42400 جنيهًا للشراء

سعر الأونصة العالمية بالدولار: 4002.24 دولار.

الذهب في مصر ما زال مستقرًا

رغم ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر في بداية التعاملات، إلا أن المعدن النفيس استقر في منتصف اليوم، مع تسجيل عيار 21 مستوى 5350 جنيهًا للجرام، وهو ما يزال أقل من أعلى سعر سجله خلال الشهر الماضي بنحو 550 جنيهًا عندما وصل إلى 5900 جنيه للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم السبت

وتتراوح مصنعية الذهب في مصر بين 100 و250 جنيهًا للجرام في المتوسط، وتختلف بحسب نوع المشغولات، سواء كانت سلاسل، خواتم، أو دبل زفاف، إلى جانب الضريبة والدمغة المضافة على السعر النهائي.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا خلال آخر جلسة تداول قبل عطلة نهاية الأسبوع، إذ انخفض سعر الأونصة بنسبة 0.54% إلى نحو 4003 دولارات، وفق بيانات وكالة بلومبرج، بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعًا بنسبة 0.3% في وقت سابق لتصل إلى 4034 دولارًا للأوقية.

ويُشار إلى أن المعدن النفيس ما زال يتجه لتحقيق مكاسب شهرية للمرّة الثالثة على التوالي، مدعومًا بتزايد الطلب العالمي على الملاذات الآمنة مع استمرار الاضطرابات الاقتصادية وتراجع الثقة في بعض العملات الرئيسية.

ورغم التحركات العالمية، حافظ سعر الذهب اليوم في مصر على استقراره النسبي، إذ لم يشهد السوق المحلي قفزات حادة في الأسعار منذ بداية الأسبوع، حيث يراقب التجار والمستثمرون العوامل المؤثرة على العرض والطلب.

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات

وفيما يتعلق بالسبائك، فقد سجلت سبيكة الذهب 10 جرامات نحو 61143 جنيهًا، بينما بلغ سعر سبيكة 50 جرامًا حوالي 305714 جنيهًا، في حين بلغت قيمة الأوقية الذهبية (31.1 جرامًا من عيار 24) نحو 190154 جنيهًا تقريبًا، وقد تختلف هذه الأسعار من تاجر إلى آخر تبعًا لتكاليف التصنيع والهامش التجاري.

توقعات سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر قد يواصل التحرك في نطاق محدود خلال الأسبوع الجاري، في ظل غياب محفزات قوية على الصعيد العالمي، خاصة مع إغلاق بورصات المعادن الدولية لعطلة نهاية الأسبوع.