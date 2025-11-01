قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زاهي حواس: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث تاريخي يليق بعظمة الحضارة المصرية
حكم لبس الرجال أو النساء لنظارة من الذهب؟.. الإفتاء تجيب
سفيرنا في اليابان: دعم طوكيو للمتحف المصري الكبير نابع من تلاقي حضاري وثقافي
وزير الخارجية: الدعم الياباني للمتحف المصري الكبير انعكاس للشراكة القوية بين القاهرة وطوكيو
أسعار النفط تتراجع بفعل تباطؤ الطلب ووفرة الإمدادات
بريطانيا تؤكد امتلاكها أدلة على إعدامات جماعية في الفاشر
افتتاح المتحف المصري الكبير.. اكتمال أبرز معلم ثقافي عالمي بالجيزة
المتاحف ذاكرة الشعوب.. من الجيزة إلى بكين قصص تروى عن الإرادة والصمود
استبعد المهاجم الوهمي.. تعديلات توروب قبل مواجهة الأهلي والمصري
المشرف الأسبق على المشروع: المتحف المصري الكبير إنجاز يوازي بناء هرم جديد
تذكرة دخول المتحف الكبير.. ازاي تحجز تذكرتك بسهولة؟| صور
عريس فرنسي يحوّل بدلة زفافه إلى لوحة إعلانات لتغطية نفقات الحفل| شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم لبس الرجال أو النساء لنظارة من الذهب؟.. الإفتاء تجيب

حكم لبس النظارة من الذهب
حكم لبس النظارة من الذهب
شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الشرع في لبس الرجال أو النساء للنظارة أو الخاتم أو السوار أو السلسلة أو غيرها من الذهب أو الفضة.

وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن لباس الرجل أو المرأة من الأمور العادية التي تخضع لمتعارف كل أمة أو أسرة ولزمانها ومكانها، ولتحقق المصلحة أو الضرر في استعمالها، وليست مما يتعبد به حتى يتقيد لابسها بنوع أو زي منها، فهي على أصل الإباحة، بل إن جميع العاديات مما لا ضرر فيه بالدين ولا بالبدن، وكان مما يخفف مشقة أو يفيد منفعة؛ فهو مستحسن ولا مانع منه، ما لم يكن ممنوعًا بالنص، أو يقترن به معنى يقصد الشرع إلى التخلي عنه، أو يقترن به محرم شرعًا.

وتابعت: فإذا نص الشرع على التحريم كان محرمًا؛ كلبس واستعمال الحرير والذهب للرجال لغير حاجة ونحو ذلك، فإذا مست الحاجة إليهما؛ كاستعمال الحرير واتخاذ السن من الذهب لضرورة صحية ومصلحة بدنية كان ذلك مباحًا شرعًا؛ فإن دين الله يسر: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].

وأضافت: وإذا اقترن باللبس من أي نوع كان ما يحرم شرعًا؛ كأن يلبس نوعًا من اللباس إعجابًا وخيلاء، أو تلبس المرأة لباسًا يظهر عورتها، أو يلبس زيًّا يقصد بلبسه التشبه بزي الكفار، كان ذلك غير جائز شرعًا؛ لا لذات الملبس، ولكن لما قارنه من المعاني الممنوعة، وقد يكون ذلك محرمًا، وقد يكون مكروها؛ يقدر ذلك بقدر ما قارنه من تلك المعاني.

وأوضحت بناء على ذلك: إن لبس النظارة أو السلسلة أو الخاتم أو السوار أو غيرها من الذهب حرام على الرجال؛ لما فيه من التشبه بالنساء، ولمنافاته لصفة الرجولة والإسراف بلا موجب يعتد به، ويباح استعمالها للمرأة، كما يباح لها أن تتخذ هذه الحلية وغيرها من الفضة، ويباح للرجل أن يتختم بالفضة.

حكم استعمال الماس للرجال

قال الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق، إنه يجوز للرجل أن يلبس الخاتم أو الساعة المشتملة على المعادن الثمينة – غير الذهب - كالماس ، لأن الأصل الإباحة ، ولم يرد دليل بالمنع من ذلك ، إلا أن يكون من حلي النساء كالأسورة والقلادة فيمنع .

وأضاف جمعة، في إجابته عن سؤال "ما حكم استعمال الماس للرجال؟"، أنه يجوز لأنه لم يرد نهى عن ذلك إلا أنه لا حرام فيها ومن هنا أخذ العلماء أن حرمة لبس الذهب لرجال وعدم اتخاذها للأوانى كان بغرض عدم تضيق النقضين أى الذهب والفضة فى التعامل بين الناس وهذا ليس لأنه غالى ولانه كان يستعمل وسيطا للتبادل فالذهب والفضة غير الألماظ والياقوت.

وأشار إلى أنه يحرم على الرجل لبس الذهب ، لما روى مسلم (2090) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ ، فَطَرَحَهُ ، وَقَالَ : ( يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ ! فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ . قَالَ : لا وَاللَّهِ ، لا آخُذُهُ أَبَدًا ، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )، أما الذهب المزيف ، فلا حرج في لبسه ، لأنه ليس ذهبًا في الحقيقة ، فلا تشمله أحاديث تحريم الذهب على الرجال ، لكن الأولى تركه ؛ لأنه قد يساء الظن بلابسه ، وقد يقتدي به غيرُه ، ويظن أنه يلبس ذهبا حقيقيا، وأما المطلي بالذهب فالمقرر عند كثير من الفقهاء أن الطلاء إذا كان يجتمع منه ذهب ، عند حكّه أو وضعه على النار ، فإنه يكون محرما ، وأما إذا كان مجرد لون ، لا يجتمع منه شيء ، فلا حرج في لبسه.

حكم لبس النظارة من الذهب نظارة ذهب الماس الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

أحمد حسن

أحمد حسن يعلن عن جنسية مدرب الزمالك الجديد

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

الخطيب

فوز قائمة الخطيب في انتخابات النادي الأهلي.. نتائج التصويت لكل مرشح

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 1-11-2025 في مصر

الخطيب

بالأسماء.. قائمة الخطيب بعد فوزها في انتخابات الأهلي

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

ترشيحاتنا

جانب من أعمال ورشة الحد من فقد وهدر الأغذية

9 توصيات عاجلة للبرلمان العربي للحد من هدر الأغذية بالمنطقة

رئيس الوزراء الفلسطيني

رحيل شقيق رئيس الوزراء الفلسطيني في أمريكا

وزير الخارجية

وزير الخارجية : مصر ملتزمة بالشراكة الاستراتيجية مع اليابان

بالصور

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

عصائر الديتوكس تجهد الجسم وتقتل الكبد بصمت.. الحقيقة المرة وراء مشروب الصحة الزائف

عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها في قناع سحري عمره 3000 عام

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام

فيديو

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد