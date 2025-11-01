قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صدى البلد في قلب الحدث التاريخي .. لحظة بلحظة مع افتتاح المتحف المصري الكبير
هنا جودة لـ صدى البلد : فخورة برؤية مصر تواصل كتابة التاريخ من بوابة المتحف الكبير
بالأسماء .. قائمة المدعوين لحفل المتحف المصري الكبير
40 منظمة إنسانية تتهم الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة
وزير الخارجية التونسي يشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير نيابة عن الرئيس
تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
انتصار السيسي : المتحف الكبير شاهد على أن مصر حضارة تبني مستقبل
السيدة انتصار السيسي ترحب بضيوف مصر: المتحف المصري الكبير يجسّد "معنى الجمال في الإبداع والقوة في السلام"
يسرا في رسالة للعالم عن المتحف الكبير: تعالوا شوفوا مصر أرض الحضارة
مصرع 13 شخصا في انهيارات أرضية بكينيا
‎عزمي محيلبة لـ"صدى البلد": المتحف الكبير تأكيد لقدرة المصريين على تحقيق المستحيل
صحيفة هندية: 5 آلاف قطعة أثرية تكشف لأول مرة في المتحف المصري الكبير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 1-11-2025

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

يستعرض موقع صدي البلد أسعار الذهب اليوم السبت 1-11-2025 في مصر،  
أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية
عيار 24
سعر البيع: 6110 جنيه

سعر الشراء: 6075 جنيه

عيار 22
سعر البيع: 5600 جنيه

سعر الشراء: 5570 جنيه

سعر الذهب عيار 21
سعر البيع: 5345 جنيه

سعر الشراء: 5315 جنيه

سعر الذهب عيار 18
سعر البيع: 4580 جنيه

سعر الشراء: 4555 جنيه

عيار 14
سعر البيع: 3565 جنيه

سعر الشراء: 3545 جنيه

عيار 12
سعر البيع: 3055 جنيه

سعر الشراء: 3035 جنيه

سعر الأونصة (بالجنيه المصري)
سعر البيع: 190000 جنيه

سعر الشراء: 188930 جنيه

سعر الجنيه الذهب
سعر البيع: 42760 جنيه

سعر الشراء: 42520 جنيه

سعر الأونصة (بالدولار الأمريكي)
السعر: 3996.32 دولار

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
 

شهد سعر عيار 24، وهو الأعلى نقاءً بين أعيرة الذهب، استقرارًا عند 6110 جنيهات للبيع و6075 جنيهًا للشراء، مما يعكس ثباتًا نسبيًا في السوق.

أما عيار 22، الذي يُعد خيارًا شائعًا في بعض المحافظات، فقد سجل 5600 جنيه للبيع و5570 جنيهًا للشراء.

ويواصل عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصري، تسجيله عند 5345 جنيهًا للبيع و5315 جنيهًا للشراء، محافظًا على مكانته كخيار مفضل للمستهلكين.

الذهب مصنعية الشراء الجنيه الذهب دولار

