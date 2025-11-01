الذهب يواصل مكاسبه عالميا رغم تباطؤ الصعود بسبب ارتفاع الدولار

سجلت أسعار الذهب مكاسب شهرية للشهر الثالث على التوالي بنهاية تعاملات شهر أكتوبر، رغم تراجعها في نهاية الأسبوع وسط تباطؤ الزخم الصعودي للمعدن النفيس، متأثرة بارتفاع الدولار واستمرار الضبابية حول توجهات السياسة النقدية الأمريكية.



وأظهرت بيانات وكالة "بلومبرج" أن السعر الفوري للذهب استقر عند 4,002.63 دولار للأوقية بانخفاض قدره 21.86 دولار أو 0.5% خلال الجلسة الأخيرة من الشهر، بينما ارتفع المعدن النفيس على أساس شهري بنسبة 3.7%، بعد مكاسب بلغت 11.9% في سبتمبر و4.8% في أغسطس.



كما تراجعت عقود الذهب الأمريكية لتسليم ديسمبر بنسبة 0.5% لتسجل 4,013.30 دولار للأوقية، لكنها أنهت الشهر مرتفعة بنسبة 3.5% بعد مكاسب شهرية قوية خلال الشهرين السابقين.

وكان الذهب قد اخترق مستوى 4,000 دولار للأوقية للمرة الأولى في أكتوبر، ثم قفز إلى مستويات قياسية قاربت 4,400 دولار خلال أقل من أسبوع، قبل أن يتراجع بفقدان الزخم اللازم لمواصلة الصعود.

ويواجه المعدن الأصفر الضغوط بفعل قوة الدولار، الذي استقر قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر؛ ما يجعل الذهب المقوم بالدولار أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى.



وقالت عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، إنها عارضت خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، مؤكدة أن البنك المركزي بحاجة للإبقاء على بعض القيود لكبح التضخم، وهو ما كان له أثر سلبي على أسعار الذهب، بحسب بلومبرج.

وأظهرت أداة CME FedWatch أن الأسواق باتت تسعر احتمال خفض جديد للفائدة في ديسمبر بنحو 63%، مقارنة بأكثر من 90% في وقت سابق من الأسبوع، بعد تصريحات متشددة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.



من جهته، قال المتعامل في المعادن تاي وونج إن الأسواق كانت مفرطة في التفاؤل بشأن وتيرة خفض الفائدة، مشيرا إلى أن مواقف مسؤولي الاحتياطي أثّرت على شهية المخاطرة في سوق الذهب.

وعلى الرغم من الضغوط، ارتفع الذهب بنحو 53% منذ بداية العام، مسجلا مستوى قياسيا عند 4,381.21 دولار للأوقية في 20 أكتوبر.

وتوقعت مؤسسة "مورجان ستانلي" استمرار الاتجاه الصعودي للذهب خلال الفترة المقبلة، مدعوما بتوقعات خفض الفائدة، وتدفقات صناديق المؤشرات المتداولة ومشتريات البنوك المركزية وعدم اليقين الاقتصادي العالمي، مرجحة أن يبلغ متوسط سعر الذهب 4,300 دولار في النصف الأول من 2026.



من ناحيته، قال مجلس الذهب العالمي إن الطلب العالمي على الذهب ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي، خلال الربع الثالث من العام الجاري، ليصل إلى 1313 طنا وهو أعلى رقم ربع سنوي مسجل، مع ارتفاع حاد في الطلب الاستثماري، وارتفع الطلب على السبائك والعملات الذهبية 17% في الربع الثالث بقيادة الهند والصين، وقفزت التدفقات إلى صناديق الذهب المتداولة في البورصة بنسبة 134%.

وقدر المجلس أن البنوك المركزية، وهي مصدر رئيسي آخر للطلب على الذهب، زادت مشترياتها بنسبة 10% لتصل إلى 219.9 طنا في الربع الثالث من 2025، كما توقع أن تتراوح مشتريات البنوك للعام بأكمله ما بين 750 و900 طن.

