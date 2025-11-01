قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم لبس الرجال أو النساء لنظارة من الذهب؟.. الإفتاء تجيب
سفيرنا في اليابان: دعم طوكيو للمتحف المصري الكبير نابع من تلاقي حضاري وثقافي
وزير الخارجية: الدعم الياباني للمتحف المصري الكبير انعكاس للشراكة القوية بين القاهرة وطوكيو
أسعار النفط تتراجع بفعل تباطؤ الطلب ووفرة الإمدادات
بريطانيا تؤكد امتلاكها أدلة على إعدامات جماعية في الفاشر
افتتاح المتحف المصري الكبير.. اكتمال أبرز معلم ثقافي عالمي بالجيزة
المتاحف ذاكرة الشعوب.. من الجيزة إلى بكين قصص تروى عن الإرادة والصمود
استبعد المهاجم الوهمي.. تعديلات توروب قبل مواجهة الأهلي والمصري
المشرف الأسبق على المشروع: المتحف المصري الكبير إنجاز يوازي بناء هرم جديد
تذكرة دخول المتحف الكبير.. ازاي تحجز تذكرتك بسهولة؟| صور
عريس فرنسي يحوّل بدلة زفافه إلى لوحة إعلانات لتغطية نفقات الحفل| شاهد
أندر قطع أثرية بالعالم.. تعرف على أهم محتويات المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يواصل مكاسبه عالميا رغم تباطؤ الصعود بسبب ارتفاع الدولار

أسعار الذهب
أسعار الذهب
أ ش أ

سجلت أسعار الذهب مكاسب شهرية للشهر الثالث على التوالي بنهاية تعاملات شهر أكتوبر، رغم تراجعها في نهاية الأسبوع وسط تباطؤ الزخم الصعودي للمعدن النفيس، متأثرة بارتفاع الدولار واستمرار الضبابية حول توجهات السياسة النقدية الأمريكية.


وأظهرت بيانات وكالة "بلومبرج" أن السعر الفوري للذهب استقر عند 4,002.63 دولار للأوقية بانخفاض قدره 21.86 دولار أو 0.5% خلال الجلسة الأخيرة من الشهر، بينما ارتفع المعدن النفيس على أساس شهري بنسبة 3.7%، بعد مكاسب بلغت 11.9% في سبتمبر و4.8% في أغسطس.


كما تراجعت عقود الذهب الأمريكية لتسليم ديسمبر بنسبة 0.5% لتسجل 4,013.30 دولار للأوقية، لكنها أنهت الشهر مرتفعة بنسبة 3.5% بعد مكاسب شهرية قوية خلال الشهرين السابقين.
وكان الذهب قد اخترق مستوى 4,000 دولار للأوقية للمرة الأولى في أكتوبر، ثم قفز إلى مستويات قياسية قاربت 4,400 دولار خلال أقل من أسبوع، قبل أن يتراجع بفقدان الزخم اللازم لمواصلة الصعود.
ويواجه المعدن الأصفر الضغوط بفعل قوة الدولار، الذي استقر قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر؛ ما يجعل الذهب المقوم بالدولار أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى.


وقالت عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، إنها عارضت خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، مؤكدة أن البنك المركزي بحاجة للإبقاء على بعض القيود لكبح التضخم، وهو ما كان له أثر سلبي على أسعار الذهب، بحسب بلومبرج.
وأظهرت أداة CME FedWatch أن الأسواق باتت تسعر احتمال خفض جديد للفائدة في ديسمبر بنحو 63%، مقارنة بأكثر من 90% في وقت سابق من الأسبوع، بعد تصريحات متشددة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.


من جهته، قال المتعامل في المعادن تاي وونج إن الأسواق كانت مفرطة في التفاؤل بشأن وتيرة خفض الفائدة، مشيرا إلى أن مواقف مسؤولي الاحتياطي أثّرت على شهية المخاطرة في سوق الذهب.
وعلى الرغم من الضغوط، ارتفع الذهب بنحو 53% منذ بداية العام، مسجلا مستوى قياسيا عند 4,381.21 دولار للأوقية في 20 أكتوبر.
وتوقعت مؤسسة "مورجان ستانلي" استمرار الاتجاه الصعودي للذهب خلال الفترة المقبلة، مدعوما بتوقعات خفض الفائدة، وتدفقات صناديق المؤشرات المتداولة ومشتريات البنوك المركزية وعدم اليقين الاقتصادي العالمي، مرجحة أن يبلغ متوسط سعر الذهب 4,300 دولار في النصف الأول من 2026.


من ناحيته، قال مجلس الذهب العالمي إن الطلب العالمي على الذهب ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي، خلال الربع الثالث من العام الجاري، ليصل إلى 1313 طنا وهو أعلى رقم ربع سنوي مسجل، مع ارتفاع حاد في الطلب الاستثماري، وارتفع الطلب على السبائك والعملات الذهبية 17% في الربع الثالث بقيادة الهند والصين، وقفزت التدفقات إلى صناديق الذهب المتداولة في البورصة بنسبة 134%.
وقدر المجلس أن البنوك المركزية، وهي مصدر رئيسي آخر للطلب على الذهب، زادت مشترياتها بنسبة 10% لتصل إلى 219.9 طنا في الربع الثالث من 2025، كما توقع أن تتراوح مشتريات البنوك للعام بأكمله ما بين 750 و900 طن.
 

أسعار الذهب سهر الذهب عقود الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

أحمد حسن

أحمد حسن يعلن عن جنسية مدرب الزمالك الجديد

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

الخطيب

فوز قائمة الخطيب في انتخابات النادي الأهلي.. نتائج التصويت لكل مرشح

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 1-11-2025 في مصر

الخطيب

بالأسماء.. قائمة الخطيب بعد فوزها في انتخابات الأهلي

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

ترشيحاتنا

تيم كوك

تيم كوك : آبل تخطط لزيادة شراكاتها في مجال الذكاء الاصطناعي

آيفون 17

رقم قياسي فاق التوقعات.. أبل تعلق لأول مرة على مبيعات آيفون 17

اكسيد

مشاركات قوية لكبرى شركات السيارات في معرض مدينتي..تفاصيل

بالصور

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

عصائر الديتوكس تجهد الجسم وتقتل الكبد بصمت.. الحقيقة المرة وراء مشروب الصحة الزائف

عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها في قناع سحري عمره 3000 عام

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام

فيديو

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد