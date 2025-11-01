سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

يشهد سوق الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة نشاطا ملحوظا واهتماما واسعا من جانب المواطنين، سواء من المقبلين على الزواج أو من الراغبين في الحفاظ على مدخراتهم بطريقة آمنة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

ويواصل المعدن الأصفر ترسيخ مكانته كأحد أهم أدوات الاستثمار والادخار التي تحافظ على القوة الشرائية للأموال على المدى الطويل، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تقلبات الأسواق وتراجع ثقة المستثمرين في الأدوات المالية التقليدية.

ويرجع الاهتمام المتزايد بالذهب إلى كونه ملاذا آمنا في أوقات الأزمات الاقتصادية والتضخم، حيث يفضل الكثيرون تحويل مدخراتهم إلى ذهب كوسيلة للحماية من انخفاض قيمة العملات المحلية والعالمية.

وتظل أسعار الذهب مرتبطة ارتباطا وثيقا بعدة عوامل اقتصادية دولية، من أبرزها سعر الأونصة في البورصات العالمية، الذي يعد المؤشر الرئيسي لاتجاهات الأسعار محليا، إلى جانب تأثير أسعار الفائدة التي تحددها البنوك المركزية الكبرى، وسعر صرف الدولار الأمريكي الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع أسعار الذهب.

اسعار الذهب في مصر

ووفقا لآخر تحديثات أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية بدون مصنعية، سجل عيار 24 نحو 6115 جنيها للبيع و6080 جنيها للشراء، وبلغ سعر عيار 22 حوالي 5605 جنيهات للبيع و5575 جنيها للشراء، في حين وصل عيار 21 الأكثر تداولا إلى 5350 جنيها للبيع و5320 جنيها للشراء، وسجل عيار 18 نحو 4585 جنيها للبيع و4560 جنيها للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 42800 جنيه للبيع و42560 جنيها للشراء، وبلغ سعر الأونصة عالميا 4002.23 دولار، أي ما يعادل 190175 جنيها بالسوق المحلي.

راي خبرا الاقتصاد في الذهب

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن الإقبال على الذهب يتزايد في فترات خفض الفائدة، باعتباره استثمارا طويل الأجل يحقق عائدا مستقرا على المدى البعيد، بينما يتراجع الطلب عليه نسبيا عند رفع الفائدة نتيجة توجه المستثمرين نحو أدوات الادخار ذات العائد الثابت مثل السندات والودائع البنكية.

كما يؤكد الخبراء أن العلاقة بين أسعار الذهب والسياسات النقدية علاقة عكسية، إذ يؤدي التيسير النقدي إلى ارتفاع الأسعار، بينما يتسبب التشديد النقدي في تراجعها.

وتشهد أسعار الذهب عالميا ارتفاعا ملحوظا خلال فترات الاضطرابات الجيوسياسية أو الاقتصادية الكبرى، حيث يلجأ المستثمرون إلى الذهب باعتباره أكثر الأدوات أمانا لحماية رؤوس أموالهم من الخسائر، في حين يرجح محللون أن المرحلة المقبلة قد تشهد بعض التراجعات الطفيفة نتيجة تباطؤ وتيرة رفع الفائدة عالميا، إلا أن استمرار التوترات السياسية والإقليمية سيظل عاملا رئيسيا في الحفاظ على استقرار الطلب على المعدن النفيس محليا ودوليا.

وعلى الصعيد المحلي، تتغير حركة البيع والشراء في محلات الصاغة بشكل يومي وفقا لتقلبات الأسعار، إذ يميل المواطنون إلى الشراء خلال فترات الانخفاض بغرض الادخار، بينما يفضل آخرون البيع عند ارتفاع الأسعار لتحقيق مكاسب سريعة.

افضل عيار ذهب للشراء

ويظل عيار 21 هو الأكثر انتشارا في السوق لما يتمتع به من توازن بين السعر والجودة، بينما يفضل المستثمرون الذهب من عيار 24 لارتفاع درجة نقائه، في حين يحظى عيار 18 بإقبال واسع بين فئة الشباب بفضل تصميماته العصرية وأسعاره المناسبة.

ويجمع خبراء الاقتصاد في ختام تقاريرهم على أن الذهب سيظل الاستثمار الأكثر أمانا في فترات الأزمات والتقلبات الاقتصادية، بفضل قدرته على الحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال ومقاومة تأثيرات التضخم، مما يجعله الخيار المفضل للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.